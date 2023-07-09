خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور

الأحد، 09 يوليه 2023 - 00:53

كتب : حامد وجدي

إمام عاشور - ميتيلاند

بدأ الأهلي التحرك من أجل التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن بعد توافق إدارة الأهلي مع الجهاز الفني على قرار ضم إمام عاشور، النادي الأحمر بدأ بالفعل محادثاته مع ميتيلاند لضم إمام عاشور بصفة نهائية.

ويجهز الأهلي حاليا لتقديم أول عرض رسمي لنادي ميتيلاند الدنماركي ويشمل تحديد طريقة دفع المقابل المادي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره خبر في الجول - اجتماع حاسم في الأهلي لتحديد مصير إمام عاشور ونيدفيد والمهاجم هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات بيراميدز مع إمام عاشور وطارق حامد

يأتي ذلك بعدما اتفق الأهلي مع إمام عاشور على الأمور الشخصية بالفعل.

ولم يتوصل الأهلي لاتفاق نهائي مع النادي الدنماركي حتى الآن والذي يريد عودة إمام عاشور إلى الدنمارك وأرسل أكثر من إنذار لاستعجاله بعد انتهاء فترة إجازته منذ فترة.

من جانبه لا يزال إمام عاشور يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية بشكل كامل ولم يتعاف حتى الآن.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن إمام عاشور سيغادر القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره.

ويجتمع عاشور مع مسؤولي نادي ميتيلاند لمعرفة موقف النادي الدنماركي من إنهاء التعاقد والسماح له بالرحيل لفريق آخر.

وبناء على اجتماع عاشور مع مسؤولي ميتيلاند، سيحدد اللاعب مصيره من العروض التي تلقاها مؤخرا ومن بينها أندية مصرية.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير، وتألق مع فريقه في المباريات الأولى قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق لنهاية الموسم.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي، وسجل هدفا وحيدا.

كما خاض مباراتين في الدوري الأوروبي، وسجل هدفا أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي.

الأهلي إمام عاشور الدوري المصري ميتيلاند
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يحسم مصير "الأمل" ومستقبل لاعبي 2001 و2002 عبد الهادي: زيزو الأعلى تسويقيا في مصر.. وهذا سبب خروجه أمام فيوتشر تخطى شيكابالا.. زيزو تاسع هدافي الزمالك في الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينافس مابولولو قبل جولتين على النهاية ديجافو.. ريمونتادا جديدة لـ الزمالك ويكرس عقدته لـ فيوتشر مؤتمر كولر: أطالب بحضور جماهيري كامل لمباراة الزمالك.. وهذا ما أسعد اللاعبين أكثر من الفوز تشكيل مصر - ميكالي بلا تغييرات في نهائي إفريقيا تحت 23 سنة ضد المغرب جوزيه وفايلر في خطر.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقمين قياسيين في تاريخ الدوري المصري
أخر الأخبار
رومانو: تروبين وسومر يعوضان أونانا وهاندانوفيتش في إنتر 12 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 15 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يحسم مصير "الأمل" ومستقبل لاعبي 2001 و2002 18 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الهادي: زيزو الأعلى تسويقيا في مصر.. وهذا سبب خروجه أمام فيوتشر ساعة | الدوري المصري
تخطى شيكابالا.. زيزو تاسع هدافي الزمالك في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
سجل وطُرد في 18 دقيقة.. محمود صابر يشعل نهائي المنتخب الأولمبي بالطريقتين ساعة | منتخب مصر
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينافس مابولولو قبل جولتين على النهاية ساعة | الدوري المصري
ديجافو.. ريمونتادا جديدة لـ الزمالك ويكرس عقدته لـ فيوتشر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار