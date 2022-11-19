كأس العالم - بشكل مختلف.. كل ما تريد معرفته عن منتخبات مونديال قطر 2022

تتجه الأنظار بداية من مساء غد الأحد 20 نوفمبر نحو قطر حيث تقام النسخة رقم 22 من كأس العالم.

النسخة هي الأخيرة بوجود 32 فريقا قبل أن يتم زيادتها لـ48 بداية من نسخة أمريكا والمكسيك وكندا في 2026.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها كأس العالم في الوطن العربي.

ويأخذكم FilGoal.com في رحلة مطولة مع كل منتخبات كأس العالم بمنظور مختلف

المجموعة الأولى

كأس العالم - قطر.. حانت لحظة الحقيقة

كأس العالم - الإكوادور.. أستاذ ومنجم وضجيج

كأس العالم - السنغال.. ثيبوديان سيسيه

كأس العالم – منتخب هولندا الذي لم يصبح هولندا.. الكرة مدينة له لكنه ليس عملاقا

المجموعة الثانية

كأس العالم - إنجلترا.. حتى لا ينفجر معمل الفنكوش في وجه أيوب

كأس العالم – منتخب إيران.. المثير للجدل

كأس العالم - الولايات المتحدة.. جيل الأحلام المنتظر في قارة أمريكا

كأس العالم - ويلز "الأدنى رسميا".. نحو كسر درة التاج البريطاني

المجموعة الثالثة

كأس العالم - الأرجنتين.. أخبريني كيف تشعرين

كأس العالم - المكسيك.. ملوك التاكو وأسطورة رعب ملعب كولومبوس

كأس العالم - "لدينا بلد بأكمله خلفنا".. رينار والحملة السعودية

كأس العالم - بولندا.. ماكينة الأهداف وحدها لا تكفي

المجموعة الرابعة

كأس العالم – فرنسا.. من أسود أبيض عربي إلى أسود أسود أسود

كأس العالم - الدنمارك.. سنلعب المونديال بقلب إريكسن

كأس العالم – تونس.. نسر يعاني من انفصام

كأس العالم - أستراليا.. ما بعد لكمات تيم كاهيل

المجموعة الخامسة

كأس العالم - منتخب إسبانيا.. الروليت الروسي هو الحل

كأس العالم - ألمانيا.. لماذا يكرهوننا؟

كأس العالم - منتخب اليابان.. مر 17 عاما

كأس العالم - كوستاريكا.. أقوى جيش غير مسلح في العالم

المجموعة السادسة

كأس العالم - منتخب بلجيكا.. الوصول إلى المستقبل لتحقيق حلم سابلون

كأس العالم – المغرب.. الأسود ستزأر مهما كان الثمن

كأس العالم – منتخب كندا.. عملاق نائم

كأس العالم - كرواتيا.. الآن سيتذكرونه جيدا

المجموعة السابعة

كأس العالم - البرازيل.. لأن الكتابة عن السامبا ليست بهذه السهولة

كأس العالم - صربيا.. الوحدة فقط ستنقذ الصرب

كأس العالم - سويسرا.. هيكل هودسون والعباقرة الحمقى

كأس العالم - الكاميرون.. قصة أسدين

المجموعة الثامنة

كأس العالم - البرتغال.. من أجل كرامة رونالدو المهدرة

كأس العالم – أوروجواي.. اللحن الأخير في غياب المايسترو

كأس العالم - غانا.. لم الشمل من أجل الثأر

كأس العالم - كوريا الجنوبية.. طفل ألهمه الإنجاز ليصبح القائد