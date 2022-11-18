كأس العالم - سويسرا.. هيكل هودسون والعباقرة الحمقى

"ما زلنا نستفيد اليوم من الهياكل التي وضعها في ذلك الوقت"، هكذا أشاد فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني السابق لـ سويسرا بسابقه الإنجليزي روي هودسون في سبتمبر 2014.

يمتلك منتخب سويسرا تاريخا كبيرا في كرة القدم إلا أن عدم تحقيق أي لقب وعدم الوصول لمراحل نهائية في كأس العالم أو حتى يورو هو ما ينقصها بالفعل.

وبين كأس العالم 1996 وحتى 1994 حدثت فجوة ضخمة لمنتخب كان ضيفا دائما في المونديال لـ غياب تام وصل لـ 6 نسخ متتالية.

بعد عدة تجارب في ثمانينيات القرن الماضي، انتقل الإنجليزي روي هودسون لقيادة نيوشاتل السويسري ثم في يناير 1992 وهو بعمر 44 عاما تولى تدريب منتخب سويسرا.

كرس الإنجليزي آنذاك وقته لإثراء أسلوب لعب المنتخب.

وافقت الأندية على إطلاق سراح اللاعبين لأربعة معسكرات تدريب صغيرة كل عام. كانوا يجتمعون في أجزاء مختلفة من البلاد لمدة ثلاثة أيام من العمل التكتيكي المكثف.

كانت معظم أندية سويسرا حينها تعتمد على وجود المدافع الثالث "ليبرو"، وبدأ الإنجليزي تحويل أفكارهم لـ خطة 4-4-2.

في عام 1993 وصل منتخب سويسرا للمركز الثالث بتصنيف فيفا، وهو الأفضل في تاريخهم حتى يومنا هذا، وقادهم للتأهل لكأس العالم 1994 بعد غياب 28 عاما، ثم يورو 1996 لأول مرة في تاريخهم.

انتهى عمل هودسون مع سويسرا بعد التأهل للبطولة الأوروبية لينتقل صوب إنتر الإيطالي.

سيرياكو سفورزا الذي خاض 79 مباراة دولية مع سويسرا وانتقل رفقة مدربه إلى إنتر سبق أن قال من قبل: "كان روي يلحمنا معا، كنا نتدرب ونتدرب مرة أخرى. بحلول الوقت الذي انتهينا منه، كان بإمكاننا فعل ذلك بشكل أعمى. لقد حققنا نجاحا جعلنا أقوياء ضد أي خصم".

وواصل "قبل كأس العالم، كنا جميعا لاعبين جائعين وبعد كأس العالم، تم بيع معظمنا لأندية خارجية. هناك فتحنا الأبواب للأجيال القادمة".

وقال المهاجم أدريان كنوب: "لقد كان رائدا من حيث التكتيك، أسس نظام 4-4-2. سرعان ما أدركنا أن هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى النجاح، وهذا منحنا الثقة. أصبحت كرة القدم السويسرية بأكملها أقوى بفضله".

نجاح هودسون اجتذب الرعاية المالية، فقررت كريدي سويس أحد الشركات الكبرى في تمويل أربع أكاديميات جديدة ودعم فرق الشباب السويسرية.

وقال ستيفان شابويزات، نجم فريق هودسون: "بفضل روي، أمكننا جني الأموال، ما زلنا نحصد ثمار عمله".

في مطلع القرن الماضي، ضخ الاتحاد السويسري الوقت والمال في نظام الشباب الخاص بهم وطور روابط مع المجتمعات العرقية في مدنهم بعد وقت كانت فيه البلاد تستقبل العديد من المهاجرين الفارين من يوغوسلافيا السابقة.

يبلغ عدد سكان سويسرا ما يزيد عن 8 ملايين نسمة، ومع تدفق المواهب من جزء من العالم حيث كانت كرة القدم هي السائدة. كان لدى العديد منهم رغبة صحية في تحقيق حياة أفضل، وهو ما تزامن مع البنية التحتية لكرة القدم سريعة التحسن في سويسرا.

والآن تمتلئ قائمة سويسرا بـ "المهاجرون الجيّدون" الذين يصنعون ربيع الكرة السويسرية، كما وصفهم من قبل موقع "swissinfo".

المنتخب ملئ باللاعبين الذين وُلدوا في سويسرا لعائلات نزحت عن بلادها الأم بسبب الحروب أو هاجروا آملا في مستقبل أفضل.

شيردان شاكيري وُلد في كوسوفو، فيليب كوهن حارس المرمى وُلد في ألمانيا، وكذلك بريل إمبولو وُلد في الكاميرون، والآن يتواجدون في قائمة سويسرا بكأس العالم 2022.

مورات ياكين

بعد 7 سنوات من العمل رحل فلاديمير بيتكوفيتش عن منصبه من منتخب سويسرا عقب قيادتهم لنهائيات يورو 2016 و2020 وكأس العالم 2018.

أكثر مدرب قاد المنتخب السويسري في مباريات وأكثر من حقق انتصارات، وُلد في الأساس بالبوسنة ونزح رفقة عائلته إلى سويسرا في سن صغير وقادهم لمواصلة المجد.

خلفه مدربا مر بظروف مشابهة قليلا وهو مورات ياكين، المدير الفني الحالي لـ منتخب سويسرا.

يعيش في تركيا ما يقرب 70 ألف مواطن تركي، من بينهم أمينة وهي والدة مورات ياكين.

عام 1972 اختفى زوجها الأول وعُثر على جثته في بحيرة جنيف، وكجزء من قوانين الهجرة في ذلك الوقت اضطرت للبحث عن زوج آخر لتتمكن من إحضار أطفالها الستة من تركيا.

تزوجت أمينة، مصطفى ياكين وفي 15 سبتمبر 1974 أنجبا مورات ثم شقيقه الأصغر هاكان بعد عامين ونصف، وكلاهما نشأ في منطقة ميونيخ في مدينة بازل.

تدرب الشقيقان في أكاديمية كونكورديا بازل ثم انتقل مورات إلى جراسهوبرز وهاكان إلى بازل.

مورات الذي شغل مركز المدافع حقق لقب الدوري السويسري وانضم لصفوف شتوتجارت الألماني، وبعدها انضم شقيقه هاكان صانع الألعاب للفريق وحقق أيضا رفقتهم لقب الدوري أيضا.

بعد عدة تجارب خارجية كان النجاح الأبرز لهما داخل سويسرا، فاز مورات بجائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري عام 2002ـ وحصد رفقة هاكان في بازل 3 ألقاب خلال موسمين لعبا خلالهما بنفس الفريق.

مع المنتخب شارك مورات في يورو 2004 بينما شارك هاكان في كأس العالم 2006 و2010.

في 2011 ومع بداية مسيرة مورات التدريبية تولى تدريب لوزرين الذي لعب له شقيقه هاكان حتى رحل الأخير عن الفريق ثم أعلن اعتزاله في 2012.

بدءا من 2016 وفي أكثر من تجربة أصبح هاكان مدربا مساعدا لـ مورات في تجربة شافهاوشن وجراسهوبرز وأخيرا منتخب سويسرا.

مورات رفقة هاكان قادا منتخب سويسرا للتأهل لكأس العالم على حساب إيطاليا أبطال أوروبا، وقادا سويسرا في 16 مباراة للفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 5.

العباقرة الحمقى

في كأس العالم 2018 قلب منتخب سويسرا الطاولة على نظيره الصربي من تأخر بهدف دون رد إلى فوز متأخر بنتيجة 2-1.

سجل شيردان شاكيري وجرانات تشاكا ثنائية الفوز واحتفلا على طريقة النسر المزدوج.

ولنفهم الأمر أولا، شاكيري من أصول كوسوفية وكلاهما عانى من مجازر تعرض لها المسلمون على يد الصرب، انتهت بتدخل عسكري لحلف الناتو عام 1999.

وقضى والد تشاكا ثلاثة أعوام سجينا سياسيا في يوغوسلافيا سابقا لأنه كان يدعم استقلال كوسوفو.

أما شاكيري فولد في كوسوفو، وهربت عائلته إلى سويسرا مع اللاجئين من حرب البوسنة.

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية أثار احتفال الثنائي الجدل في الأوساط الصربية.

صحيفة مقربة من الحكومة الصربية استخدمت عبارات جارحة في الحديث عن الألبان قائلة إن: "زمرة الألبانيين في فريق صانعي الساعات شرع في إطلاق سهامه السامة من أسابيع، حتى لا تنتهي المباراة دون استفزاز".

وبحسب DW الألمانية فأن صحيفة "تسيريشه تسايتونج" السويسرية وصفت اللاعبين بـ "العباقرة الحمقى"، في إشارة إلى أدائهما الرائع في المباراة أمام المنتخب الصربي وعدم رضاها في نفس عن طريقة احتفالهما بالأهداف.

في 2022 تتواجد صربيا وسويسرا في نفس المجموعة وربما نشاهد إعادة لنفس أحداث 2018 فهل سيتكرر نفس الاحتفال تلك المرة.

شباب وخبرة

بالنظر لقائمة سويسرا فهي تعج بالكثير من النجوم والمواهب الشاب، أبرزهم ريكاردو رودريجز ويان سومر وفابيان شار وريمو فرولير وشيردان شاكيري وهاريس سيفيروفيتش وجرانات تشاكا القائد.

يمتلك شاكيري وتشاكا ورودريجز فرصة أن يصبحوا أكثر من مثل المنتخب في كأس العالم متفوقين على ستيفان ليختشتاينر.

شاكيري سيكون ثاني لاعب يشارك في كأس العالم بقميص منتخب سويسرا 4 مرات بعد فالون بهرامي.

وإذا سجل جناح شيكاغو فاير الأمريكي صاحب الـ 4 أهداف في المونديال هدفين أو أكثر سيكون أكثر من سجل متفوقا على يوسف هوجي صاحب الـ 6 أهداف والتي سجلها في نسخة واحدة عام 1954.

في ريد بول سالزبورج النمساوي يبرز فيليب كوهن حارس المرمى ورغم عدم خوضه أي مباراة رسمية إلا أنه يتواجد كحارس رابع ويُنظر له على أنه الحارس المستقبلي.

وفي الهجوم نواه أوكافور الذي يشغل مركز الجناح الأيسر وربما يكون من مفاجآت المنتخب السويسري في البطولة.

هناك أيضا روبن فارجاس أحد أفضل مواهب سويسرا وجناح أوجسبورج الألماني.

ربما يكون كأس العالم فرصة لـ دينيس زكريا من أجل تعزيز سمعته في أوروبا في ظل غيابه عن المشهد في تشيلسي الإنجليزي بعد انتقاله معارا من يوفنتوس الإيطالي.

بإمكانكم التعرف أكثر على قائمة سويسرا في كأس العالم 2022 من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

2018 مرة أخرى

في كأس العالم 2018 وقع منتخب سويسرا في مجموعة واحدة رفقة البرازيل وصربيا وكوستاريكا.

بدأ منتخب سويسرا مشواره بتعادل مع البرازيل وفوز على صربيا ثم تعادل أخير مع كوستاريكا، وفي دور الـ 16 اصطدموا بالسويد وخسروا بهدف دون رد.

بعد 4 سنوات تتكرر نفس المجموعة مع تغيير وحيد، البرازيل وصربيا ثم الكاميرون.

وفي حال صعود سويسرا لن تواجه السويد لأنها لم تتأهل من الأساس.

وإليكم جدول مباريات سويسرا في كأس العالم:

سويسرا × الكاميرون – 24 نوفمبر – ملعب الجنوب في الوكرة

ستكون تلك المواجهة الأولى بين سويسرا والكاميرون.

سويسرا × البرازيل – 28 نوفمبر – ملعب 974 في الدوحة

في المواجهات الرسمية عرف التعادل طريقة بين البرازيل وسويسرا الأولى في كأس العالم 1950 والثانية في 2018.

البرازيل فازت في 3 وتعادلا إجمالا في 4 وفازت سويسرا في 2.

سويسرا × صربيا – 2 ديسمبر – ملعب 974 في الدوحة

مباراة وحيدة فقط في تاريخ المنتخبين، هي مواجهة مونديال 2018 وانتهت بالفوز 2-1.

أفضل إنجاز لسويسرا في كاس العالم عبر تاريخها كان في 3 نسخ أعوام 1934 و1938 و1954.

ومنذ عام 1994 أصبح دور الـ 16 أفضل مرحلة وصل لها الفريق في 4 نسخ من أصل 5 تأهل لها منتخب سويسرا.

وفي 2022 ربما يحتاج منتخب "الصليب الأحمر" لكل الخبرات الممكنة من أجل تخطي تلك العقبة لأول مرة منذ 68 عاما.