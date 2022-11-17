كأس العالم - الولايات المتحدة.. جيل الأحلام المنتظر في قارة أمريكا

ذهب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جنوب إفريقيا من أجل المشاركة في كأس القارات 2009.

كريستيان بوليسيتش النادي : تشيلسي أمريكا

الهدف كان الظهور المشرف فقط واكتساب المزيد من الخبرات قبل كأس العالم 2010 في المكان ذاته.

لأن المفاجآت كان من الصعب حدوثها، ولم لا وهي تلعب في مجموعة واحدة مع منتخب إيطاليا بطل العالم، ومعه منتخب البرازيل بطل أمريكا الجنوبية، وأيضا منتخب مصر بطل إفريقيا.

وبالفعل كما توقع الجميع خسر منتخب أمريكا أمام إيطاليا في المباراة الأولى بنتيجة 3-1.

ثم خسر مجددا من منتخب البرازيل 3-0، بنسبة كبيرة أصبحت الولايات المتحدة خارج البطولة.

لكن هدية غير متوقعة قدمها منتخب مصر إلى الولايات المتحدة في هذه البطولة بعدما هزم إيطاليا.

وأصبحت مباراة أمريكا ومصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات حاسمة لتحديد المتأهل الثاني مع البرازيل من المجموعة بعدما فاز منتخب السامبا على إيطاليا بثلاثية.

ولم يرفض منتخب أمريكا هدية مصر، وقبلها وفاز على الفراعنة بثلاثية يتأهل بفارق الأهداف مع البرازيل لنصف النهائي.

إنجاز كبير تحقق لكرة القدم الأمريكية، فهذه أبعد نقطة وصل لها المنتخب منذ وصوله إلى دور الثمانية في كأس العالم 2002.

احتفل منتخب أمريكا والجمهور بهذا التأهل التاريخي، ولم يطمعوا في أكثر من ذلك، وهذا أمر طبيعي لأنهم سيلعبون ضد إسبانيا بطل أوروبا في 2008.

لا مزيد من المفاجآت، هذا ما توقعه منتخب أمريكا قبل المواجهة مع إسبانيا بطل اليورو.

لكن أولاد العم سام كان لم رأيا آخر، والمفاجأة تحققت بل وبشكل لا يتوقعه أحد.

فاز منتخب أمريكا على إسبانيا بطل أوروبا بهدفين دون رد.

أداء مميز قدمه منتخب أمريكا تحت قيادة مدربه بوب برادلي، قوة دفاعية وشراسة في اللعب وانطلاقات هجومية سريعة.

ثنائية سجلها كل من جوزي ألتيدور المهاجم القوي والسريع، والهدف الآخر سجله النجم الأسطورة كلينت ديمبسي.

مفاجآت أمريكا استمرت ووصل أبناء العم سام إلى النهائي، وهذه المرة سيلعبون ضد البرازيل.

الطموحات زادت والتوقعات ارتفعت تجاه منتخب أمريكا، ورغم ذلك كانت هناك أقاويل موازية تؤكد إن مفاجأة أمريكا انتهت في البطولة وسيفوز منتخب البرازيل مجددا عليهم كما حققها في دور المجموعات.

وبدأت المباراة، منتخب أمريكا بالطريقة المتعادة، الجميع خلف الكرة والدفاع بقوة عن المرمى.

هجمة مرتدة سريعة الكرة تصل إلى ديمبسي، والهدف الأول لمنتخب أمريكا.

يبدو أن أولاد العم سام عازمون على تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة المليئة بالمفاجآت.

تقدم في الدقيقة 10 بهدف دون رد، لا يزال الوقت مبكرا ومنتخب البرازيل قادر على التعادل بكل تأكيد.

الدقيقة 27.. الأسطورة لاندون دونافان يسجل الهدف الثاني لأولاد العم سام.

المفاجأة تقترب، منتخب أمريكا سيكون البطل لكأس العالم للقارات.

الشوط الأول انتهى بتقدم أمريكا بثنائية دون رد، 45 دقيقة فقط تفصلهم عن اللقب.

السامبا تقلب الطاولة

في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجل لويس فابيانو هدف البرازيل الأول.

ضغط قوي من السامبا طوال المباراة، والهدف الثاني يأتي في الدقيقة 74 عن طريق لويس فابيانو.

النتيجة أصبحت تعادل، والسامبا لا تزال تهاجم بقوة في مقابل دفاع مستميت من أمريكا.

5 دقائق متبقية على نهاية المباراة، فرصة أخرى أمام أمريكا في الوقت الإضافي من أجل تحقيق المفاجأة.

لكن قائد منتخب البرازيل لوسيو كان له رأي آخر، بعدما وضع الكرة في الشباك وسجل هدف فوز السامبا بكأس القارات في الدقيقة 85.

انتهت رحلة أمريكا في كأس القارات بتحقيق المركز الثاني، وهو الأمر الذي يعتبر مفاجأة مدوية على حساب منتخبات أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا.

كأس العالم

هذا الجيل التاريخي لمنتخب أمريكا ظهر بشكل جيد في مونديال 2010 واستطاع تصدر المجموعة الثالثة على حساب إنجلترا، وتأهل للدور الثاني لكنه خسر أمام غانا في الوقت الإضافي.

وفي 2014 تخطى كذلك دور المجموعات بعدما احتل المركز الثاني خلف ألمانيا بطل البطولة.

لكن رحلته انتهت في دور الـ16 مرة أخرى وخسر أمام بلجيكا في الوقت الإضافي مجددا.

فشل في التأهل

وفي النسخة السابقة من كأس العالم 2018 في روسيا فشل منتخب أمريكا في التأهل لأول مرة للمونديال بعد 7 مشاركات متتالية.

وهنا بدأت رحلة تكوين الجيل الحالي لمنتخب الولايات المتحدة، أولا من أجل المشاركة والظهور بشكل جيد في كأس العالم 2022.

وثانيا من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن عندما تستضيف الولايات المتحدة النسخة المقبلة من كأس العالم في عام 2026.

جيل جيد

يعود منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 8 سنوات، وهذه المرة المشاركة تختلف عن غيرها.

جيل يشارك في المونديال بعد فترة غياب، وسيكمل هذا الجيل إلى أن يلعب كأس العالم في بلاده وبين جمهوره، ووقتها الهدف المطلوب منه سيكون أكبر من أي شيء حققه المنتخب في كأس العالم.

ويمتلك منتخب الولايات المتحدة جيلا مميزا ينشط الكثير من لاعبيه في الأندية الأوروبية، وتعول عليه الجماهير في تحقيق الانجاز الغائب منذ 20 عاما.

تعرف على قائمة أمريكا لكأس العالم من هنا

وفي التشكيل الأساسي لمنتخب أمريكا العديد من هؤلاء اللاعبين على رأسهم كريستيان بوليسيتش نجم تشلسي الإنجليزي وقائد المنتخب.

بالإضافة إلى سيرجينيو ديست ظهير أيسر ميلان الإيطالي وبرشلونة السابق.

والحارس مات تيرنر لاعب أرسنال الإنجليزي والحارس الثاني في الفريق اللندني.

هذا بالإضافة لتواجد تيم وياه نجل جورج وياه رئيس ليبيريا والإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية.

في انتظار هدية جديدة

ويذهب منتخب أمريكا للمشاركة في كأس العالم وهو ينتظر الهدايا من المنتخبات الأخرى من أجل العبور إلى الدور الثاني.

يلعب منتخب أمريكا في المجموعة الثانية بجانب إنجلترا وإيران وويلز، البطاقة الأولى للتأهل بالتأكيد التوقعات تشير إلى أنها ستكون لمنتخب إنجلترا.

والبطاقة الثانية بنسبة كبيرة سيتنافس عليها المنتخبات الثلاثة الأخرى.

ويسعى منتخب أمريكا لخطف البطاقة الثانية أولا، وثانيا محاولة تخطي دور الـ16 للمرة الأولى منذ 20 عاما.

الجيل التاريخي

وحتى في حالة فشل منتخب أمريكا في تحقيق هدفه الأول بتخطي دور المجموعات أو الهدف الثاني في التأهل لربع النهائي، فسيكون الهدف الأكبر بعد 4 سنوات.

وذلك عندما تستضيف الولايات المتحدة كأس العالم 2026 بتنظيم مشترك مع المكسيك وكندا.

وقتها سيدخل منتخب أمريكا البطولة بهدف واحد وهو الوصول لنقطة لم يصل لها من قبل خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم.