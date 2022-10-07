خبر في الجول - خطوة أخيرة تفصل عمرو السيسي عن الانتقال لـ الزمالك

تفصل عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش خطوة أخيرة عن الانضمام لصفوف الزمالك.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع طلائع الجيش لضم عمرو السيسي. (طالع التفاصيل)

علم FilGoal.com أن رئيسا نجوم المستقبل وطلائع الجيش اتفقا على أن يرسل الزمالك قيمة الصفقة للأخير، ومن ثم سيرسل الطلائع نسبة النجوم حسب الاتفاق.

وكشف محمد الطويلة رئيس النجوم عن امتلاك ناديه لنسبة 50% من إعادة بيع طلائع الجيش للاعبه عمرو السيسي لأي فريق مستقبلا. (طالع التفاصيل)

وتحدث سيد مرعي وكيل اللاعبين في وقت سابق اليوم وكشف عن اقتراب اللاعب من الزمالك.

وأوضح بعدها أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش حقيقة إرسال النادي الاستغناء الخاص باللاعب إلى الزمالك.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.