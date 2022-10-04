خبر في الجول - اتفاق مبدئي على انتقال عمرو السيسي لـ الزمالك.. وموعد الحسم المنتظر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

عمرو السيسي - طلائع الجيش

توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع طلائع الجيش لضم لاعب الوسط عمرو السيسي، حسبما علم FilGoal.com.

وقد يتم حسم الصفقة بين الطرفين غدا الأربعاء.

وتحدث سيد مرعي وكيل اللاعبين في وقت سابق اليوم وكشف عن اقتراب اللاعب من الزمالك.

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وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن انفراجة قد حدثت في المفاوضات بين الطرفين في الساعات الأخيرة من أمس الاثنين.

واقترب طلائع الجيش من حسم صفقة لاعب وسط بديل وهو ما سهل المفاوضات.

وأبلغ اللاعب زملائه في معسكر طلائع الجيش باقتراب رحيله، حيث وصلت الصفقة إلى مراحلها الأخيرة.

وتعاقد الزمالك هذا الموسم في وسط الملعب مع نبيل عماد دونجا قادما من بيراميدز وزكريا الوردي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الرجاء المغربي.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.

الزمالك طلائع الجيش عمرو السيسي الدوري المصري
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