رئيس النجوم لـ في الجول: لدينا نسبة 50% من انتقال عمرو السيسي لأي فريق

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 17:22

كتب : حامد وجدي

الأهلي - طلائع الجيش - عمرو السيسي

كشف محمد الطويلة رئيس النجوم عن امتلاك ناديه لنسبة 50% من إعادة بيع طلائع الجيش للاعبه عمرو السيسي لأي فريق مستقبلا.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وتحدث محمد الطويلة لـFilGoal.com قائلا: "نملك 50% نسبة إعادة بيع طلائع الجيش لعمرو السيسي بناء على العقد الموقع بيننا سابقا".

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وأضاف "هناك الكثير من الأندية التي ترغب في ضم اللاعب وتحدثوا معنا بالفعل".

وأكمل "ولدينا بند مع طلائع الجيش ينص على أحقية موافقتنا على أي عرض مقدم للاعب قبل إتمام عملية البيع".

وأردف رئيس نادي النجوم "لكن لو وافقنا على العرض المقدم ورفض طلائع الجيش إتمام الانتقال فيجب أن نحصل على 50% من المبلغ المعروض ويصبح اللاعب ملكا لهم بشكل كامل".

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.

عمرو السيسي طلائع الجيش النجوم الدوري المصري
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