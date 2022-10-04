طلائع الجيش: لم نرسل استغناء عمرو السيسي لـ الزمالك

نفى أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش إرسال ناديه للاستغناء الخاص بلاعبه عمرو السيسي إلى صفوف الزمالك.

وتحدث المشرف العام على طلائع الجيش عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "عمرو السيسي منتظم في المعسكر معنا، وأي حديث آخر يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة".

وأكمل "لم يحدث أن حصل الزمالك على الاستغناء الخاص بعمرو السيسي".

واستدرك "لكن قد يحدث في الأيام المقبلة وبعد التنسيق بين مجلس الإدارة والمدير الفني للفريق".

وأردف أحمد المهدي "وخلال الساعات المقبلة أي لاعب وليس شرطا أن يكون عمرو السيسي يحقق استفادة لطلائع الجيش سواء فنية أو مادية فقد يتم الانتقال أو لا يتم".

وبسؤاله عن حقيقة ضم سيف جعفر لاعب الزمالك أوضح "لاعب ممتاز لكن ليس لدي أي معلومة بشأن ذلك الانتقال".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل طلائع الجيش لاتفاق مبدئي مع طلائع الجيش لضم عمرو السيسي. (طالع التفاصيل)

وتحدث سيد مرعي وكيل اللاعبين في وقت سابق اليوم وكشف عن اقتراب اللاعب من الزمالك.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.