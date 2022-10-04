سيد مرعي: عمرو السيسي قريب من الزمالك.. وهذه الوجهة المحتملة لـ هشام صلاح

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - عمرو السيسي

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين عن اقتراب عمرو السيسي من الانتقال إلى الزمالك وهشام صلاح إلى المصري في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

وقال سيد مرعي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "العلاقة القوية بين مجلس إدارة الزمالك والاتحاد هي السبب في انتقال محمود علاء".

وأعلن الاتحاد السكندري في وقت سابق تعاقده مع محمود علاء مدافع الزمالك، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وأضاف "أمير مرتضى ساعده في الخروج بالشكل الذي يليق به".

وتابع "اللاعب انتقل معارا لمدة موسم مع إمكانية التمديد".

واستكمل "هناك ظهير أيمن يتفاوض الاتحاد من أجل ضمه بعيدا عن الظهير الأوغندي الجديد".

واستطرد "هشام صلاح أقرب للانضمام إلى المصري، إيهاب جلال وضع اللاعب في أولوياته".

وأتم عن مفاوضات الزمالك لضم عمرو السيسي"مرتضى منصور وأمير يحاولان التعاقد مع الصفقات التي يحتاجها الزمالك، اللاعب قريب من القلعة البيضاء في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات".

وأعلن الاتحاد تعاقده مع 8 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر ومحمد صالح والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب وخالد صبحي ومحمود عبد العزيز.

كما فعل الاتحاد بند شراء إبراهيم حسن من بيراميدز بعدما قضى نصف الموسم المنصرم معارا.

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