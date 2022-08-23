بعد قرار التصعيد.. حمزة الجمل يشيد بثنائي منتخب مصر للشباب

أشاد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بثنائي منتخب مصر للشباب، إياد العسقلاني وعمر الساعي بعد مستواه في بطولة كأس العرب.

وقال الجمل عبر موقع النادي: "أشُيد بمستوى ثنائي فريق الشباب بعد مشاركتهما الأخيرة خاصة وأنهما ظهرا بمستويات قوية خلال منافسات البطولة".

وأوضح "أتوقع لهما مستقبلا كبيرا مع الإسماعيلي والمنتخبات الوطنية المختلفة شريطة الاستمرارية في التألق خلال الفترة المقبلة".

وساهم الثنائي في حصد منتخب مصر للشباب الميدالية الفضية في كأس العرب للشباب بعد الخسارة من السعودية بركلات الترجيح في النهائي.

وقرر حمزة الجمل تصعيد الثنائي إلى الفريق الأول مساء أمس – الإثنين – ضمن الاستعداد لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 37 نقطة عقب مرور 31 جولة من الدوري المصري.

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