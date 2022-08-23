راديو مونت كارلو: كافاني أتم اتفاقه مع فالنسيا

أتم إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد السابق اتفاقه مع فالنسيا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية.

المهاجم الأوروجوياني كان قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده.

ويبحث كافاني عن ناد جديد منذ الرحيل عن مانشستر يونايتد، وارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية مثل نيس وفياريال الذي كان قريبا جدا لضمه.

وفقا لمونت كارلو فإن كافاني قد أتم اتفاقه بالفعل مع فالنسيا للانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 35 عاما قضى الموسمين الأخيرين برفقة مانشستر يونايتد، وخلالهم شارك في 59 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 7 أهداف.

وسيلعب كافاني تحت قيادة جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا الذي يقود الفريق من بداية الموسم حال اتمام الصفقة بشكل رسمي.

وحقق فالنسيا 3 نقاط خلال أول جولتين من الدوري الإسباني بعد الفوز على جيرونا والخسارة من أتلتيك بلباو في الجولة الثانية.

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