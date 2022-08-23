راديو مونت كارلو: كافاني أتم اتفاقه مع فالنسيا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد وفياريال

أتم إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد السابق اتفاقه مع فالنسيا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية.

المهاجم الأوروجوياني كان قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده.

ويبحث كافاني عن ناد جديد منذ الرحيل عن مانشستر يونايتد، وارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية مثل نيس وفياريال الذي كان قريبا جدا لضمه.

أخبار متعلقة
تايمز: بينها برشلونة وباريس سان جيرمان.. 10 أندية مهددة بسبب قوانين اللعب المالي النظيف تقرير جنوب إفريقي: فسخ تعاقد بيرسي تاو مع الأهلي الكسر الثالث في إيطاليا خلال أسبوع.. إصابة عنيفة لـ رانوكيا سكاي: تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون للتعاقد مع مهاجم إيفرتون

وفقا لمونت كارلو فإن كافاني قد أتم اتفاقه بالفعل مع فالنسيا للانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 35 عاما قضى الموسمين الأخيرين برفقة مانشستر يونايتد، وخلالهم شارك في 59 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 7 أهداف.

وسيلعب كافاني تحت قيادة جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا الذي يقود الفريق من بداية الموسم حال اتمام الصفقة بشكل رسمي.

وحقق فالنسيا 3 نقاط خلال أول جولتين من الدوري الإسباني بعد الفوز على جيرونا والخسارة من أتلتيك بلباو في الجولة الثانية.

طالع أيضا

الزمالك يعلن صفقتين

مواعيد مباريات اليوم

الهلال يدشن شعاره الجديد

كلوب: لهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد

إدينسون كافاني فالنسيا راديو مونت كارلو
نرشح لكم
سكاي: تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون للتعاقد مع مهاجم إيفرتون إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية لأول مرة في مسيرته الاحترافية.. بوياتا سيلعب في وطنه بلجيكا الفلسطيني يتألق مبكرا.. بتروجت يعلن تعاقده مع هداف دوري غزة بيلد: مانشستر يونايتد يتحرك لضم كيفن تراب بسام: من الصعب انضمامي لـ الزمالك إذا عاد أبو جبل.. وتراجع مستوى الشناوي طبيعي تقرير مغربي: الأهلي يجدد مفاوضاته لضم رحيمي
أخر الأخبار
راديو مونت كارلو: كافاني أتم اتفاقه مع فالنسيا 9 دقيقة | ميركاتو
تايمز: بينها برشلونة وباريس سان جيرمان.. 10 أندية مهددة بسبب قوانين اللعب المالي النظيف 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير جنوب إفريقي: فسخ تعاقد بيرسي تاو مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الكسر الثالث في إيطاليا خلال أسبوع.. إصابة عنيفة لـ رانوكيا ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون للتعاقد مع مهاجم إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الهلال السعودي يدشن شعاره الجديد ساعة | الوطن العربي
مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أغسطس.. يوم التتويج وصراع الهبوط في الدوري المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 4 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية