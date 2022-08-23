الكسر الثالث في إيطاليا خلال أسبوع.. إصابة عنيفة لـ رانوكيا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

أندريا رانوكيا - مونزا

أعلن نادي مونزا الإيطالي إصابة مدافع أندريا رانوكيا بالتواء الكاحل وكسر في الشظية.

وتعرض المدافع الإيطالي المخضرم للإصابة في مباراة نابولي والتي خسرها فريقه بنتيجة 4-0.

ونشر رانوكيا صورة له وهو يضع قدمه في الجبس قائلا عبر حسابه على تويتر: "شكرا على رسائلكم، أستطيع فقط أن أقول لكم إنني سأعود قريبا".

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ويعد رانوكيا ثالث لاعب في الدوري الإيطالي تتعرض قدمه للكسر هذا الأسبوع بعد جورجينيو فينالدوم لاعب وسط روما ومدافع أتالانتا بيرات ديمسيتي.

وأعلن روما الإيطالي تأكد إصابة لاعبه الهولندي جورجينو فينالدوم بكسر في عظام الساق أثناء مران الفريق يوم السبت الماضي.

بعدما اكتفى بخوض مباراة واحدة فقط كبديل مع الذئاب.

وتسبب ديفوك أوريجي لاعب ميلان بإصابة بالغة لـ بيرات ديمسيتي مدافع أتالانتا في الجولة الثانية.

وشهدت الدقيقة 82 لقطة تدخل غير مقصود من أوريجي على قدم ديمسيتي ليخرج اللاعب على إثرها مصابا من الملعب.

وبدأ مونزا الموسم بخسارتين من تورينو وروما في أول مواسمه تاريخيا بالدوري الإيطالي.

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