أحمد مرتضى: حظ أوفر لـ الأهلي وبيراميدز.. أتمنى لهما التوفيق ولكن مع فوز الزمالك بالدوري

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك سعادته بإعلان النادي بطلا للدوري المصري رسميا قبل نهايته.

أحمد مرتضى منصور في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نادي الزمالك يختلف عن عدة أندية في الدوري هذا الموسم بوجود عدد كبير من أبناء النادي في قائمته".

وأضاف "شيكابالا يمكنه أن يصنع تاريخا لنادي الزمالك لم يسبق تحقيقه إذا استمر بنفس المستوى والالتزام في سنواته المتبقية".

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وعن المدرب جوسفالدو فيريرا قال أحمد مرتضى: "إنه من أقرب المدربين لي بشكل شخصي. يجب أن تستفيد منه الكرة المصرية لأنه مدير فني مختلف".

أما عن الراحلين مثل أشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل وطارق حامد قال: "الزمالك لا يقف على لاعب. أتمنى لهم التوفيق في أي مكان".

وباتت مباراة الاتحاد السكندري المقبلة تحصيل حاصل، بعد تعادل خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد، والتي أعلنت الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.

وعن تفضيله للعب بالناشئين في هذه المباراة قال: "أرى أن نمنح بعض اللاعبين الراحة وأن تكون المباراة في أجواء احتفالية".

وتابع "اللاعبين صغار السن يمكنهم اللعب، ومنتخب مصر بحاجة لدفعة كهذه من الشباب. حسام عبد المجيد تحدى نفسه، رأينا كيف كان مستواه في البداية وكيف صار اليوم من أفضل المدافعين في مصر".

وواصل أحمد مرتضى "أطالبهم بالاجتهاد أكثر والعمل على تطوير أنفسهم وعدم الاكتفاء بالبطولة".

واختتم "في هذا الوقت نقول حظا أوفر للمنافس. أقولها لبيراميدز والأهلي وأتمنى لهما التوفيق في السنوات المقبلة ولكن مع فوز الزمالك بالدوري أيضا".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ 75 نقطة ويتبقى له 3 مباريات، فيما تجمد رصيد بيراميدز أقرب ملاحقيه عند 68 نقطة وله مباراتين فقط.

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