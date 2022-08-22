يوفنتوس يسقط النقاط مبكرا ويتعادل مع سامبدوريا

تعادل يوفنتوس مع سامبدوريا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وظهر الصربي فيليب كوستيتش لأول مرة في تشكيل يوفنتوس بالإضافة إلى تواجد أدريان رابيو.

وانفرد مهدي ليرس لاعب سامبدوريا بحارس يوفنتوس في أولى أخطر كرات المباراة عند الدقيقة 6 لكن ارتطمت في العارضة.

رابيو يسجل الهدف الأول لليوفي في المباراة ولكن يُلغى بداعي التسلل ❌ اشترك الآن:https://t.co/wdSnUdGp5A شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا على #STARZPLAYSport 💥#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/HetNLPgYNI — STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 22, 2022

وانطلق كوادرادو بالكرة من وسط الملعب لينفرد بحارس سامبدوريا الذي تألق وأبعد الكرة ثم يخرجها بعد ذلك الدفاع إلى ركنية.

وتواصل تألق أوديرو حارس سامبدوريا بعد إبعاد كرة كوستيتش عند الدقيقة 22 بعد تدخل المدافع أولا.

وسدد أدريان رابيو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 36 لكن جاءت بعيدة عن المرمى.

وزاد فالهوفيتش مهاجم يوفنتوس من سيطرة الضيوف بعد تصويبة في بداية الشوط الثاني لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وألغي هدف اللقاء الوحيد عن طريق أدريان رابيو بداعي التسلل عند الدقيقة 65 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وحاول ليرس على مرمى يوفنتوس من جديد من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 85 لكن مرت كرته بعيده عن المرمى.

ولم يشهد اللقاء أي جديد في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

وبهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز الـ4 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بعد الفوز في المباراة الأولى أمام ساسولو بنتيجة 3-0.

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