رقمان رائعان لـ محمد صلاح بعد الهدف أمام مانشستر يونايتد

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدفا لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليكتب رقمان قياسيان شخصيان.

ورغم تأخر ليفربول بهدفين، لكن صلاح سجل هدف التقليص لـ ليفربول في الدقيقة الـ81. تصويرة من فابيو كارفاليو، تصدى لها ديفيد دي خيا، وتابعها صلاح برأسية في المرمى.

الهدف هو العاشر لـ محمد صلاح مع ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد، كأكثر اللاعبين تسجيلا بقميص ليفربول في شباك يونايتد تاريخيا.

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واستمر صلاح في هز شباك مانشستر يونايتد للمباراة الخامسة على التوالي، إذ لم يسجل قبل المباريات الخمس الماضية سوى هدف واحد، قبل أن يبدأ سلسلة رائعة من الأهداف في قميص الغريم.

ووصل صلاح كذلك إلى الهدف الـ120 بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادر رقم ستيفين جيرارد كثاني هدافي ليفربول التاريخيين في البطولة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى هدفين هذا الموسم في بطولة الدوري بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة.

ليفربول يعاني منذ بداية الموسم، إذ تعادل في أول مباراتين من البطولة، ويتأخر حتى الآن أمام مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة.

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