كشري يوضح لـ في الجول ما قصده بالحديث عن كلوب

نفى أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي السابق أن يكون قد هاجم يورجن كلوب في تصريحاته بالحديث عن المقارنة بين المدرب المصري والأجنبي.

كشري كان قد قد تحدث عبر قناة أون تايم سبورتس وقال بأن المدرب المصري أفضل من الأجنبي لأنه يغير من طريقته في اللعب.

وقال كشري في تصريحات لـ FilGoal.com: "انتشرت بعض التصريحات الخاطئة على لساني بأنني أقول إن المدرب المصري أفضل من الأجنبي وإساءة ليورجن كلوب ولكن هذا خطأ".

وتابع "كلوب هو أفضل مدرب في العالم ويتعامل بجودة لاعبين أقل من مانشستر سيتي ومع ذلك يحقق نتائج جيدة، وسيميوني مدرب دفاعي ولكن يحقق نتائج جيدة لأن هذا فكره ويلتزم بطريقته في كل المباريات".

وأضاف "توضيحا لكلامي، ليس كل مدرب أجنبي يستطيع النجاح في مصر وهناك مدربين مصريين حققوا مثل محمود الجوهري وحسن شحاته وفي المنتخب تجد المصري ينجح أكثر من الأجنبي وهناك العديد من الأجانب فشلوا في مصر ولكن لا أقلل من كلوب لأنه مدرب عالمي".

وشدد "كلوب يعمل في دوري هو الأقوى في العالم فتجده يفكر في كل مباراة ولكن في الدوري المصري هناك مدرب يحقق نجاحات ولكن ذلك ليس دليلا على جودته ولكن ربما لمستوى المنافسين".

وأتم "الدليل على كلامي هو أنه في الخارج تجد كل مدرب يلتزم بطريقته في كل المباريات وفي الدوري المصري تجد المدرب يلعب بطريقة معينه عندما يواجه فريق قوي ويلعب بطريقة أخرى عندما يلعب مع فريق ضعيف".

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