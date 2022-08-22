الفلسطيني يتألق مبكرا.. بتروجت يعلن تعاقده مع هداف دوري غزة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 20:51

كتب : رضا السنباطي

طارق أبو غنيمة

أعلن بتروجت تعاقده رسميا مع المهاجم الفلسطيني طارق أبو غنيمة قادما من شباب رفح، في ثالث الصفقات المعلنة حتى الآن.

ولعب طارق أبو غنيمة حتى الان 3 مباريات مع بتروجت سجل خلالها 4 أهداف قبل الإعلان الرسمي.

سجل الوافد الفلسطيني في فوز الفريق على الجهراء الكويتي 3-1.

كما سجل هدفا في مرمى القادسية السعودي في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وأخيرا سجل هدفين في شباك السكة الحديد في مباراة فاز بها بتروجت 4-1.

واحتل طارق أبو غنيمة -30 عاما- صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز في غزة برصيد 14 هدفا في 15 مباراة، كما صنع 5 أهداف.

وسجل الفلسطيني 10 أهداف بالقدم اليمنى و3 أهداف بالرأس و10 أهداف بالقدم اليسرى.

وسيرتدي أبو غنيمة الرقم 18 مع بتروجت.

وأعلن بتروجت سابقا تعاقده مع لاعب الوسط أحمد مجدي وإسماعيل بامبا مهاجم الداخلية السابق.

ويقود هيثم شعبان فريق بتروجت حاليا، حيث تولى قيادته في آخر مباراتين من الموسم الماضي عقب رحيل ربيع ياسين.

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