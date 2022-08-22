في الـ7 دقائق الأخيرة.. طلائع الجيش يفرض التعادل على سيراميكا كليوباترا

فرض طلائع الجيش التعادل بهدف لمثله أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهم على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وسجل مصطفى سعد ميسي هدف سيراميكا كليوباترا فيما عادل فارس حاتم لـ طلائع الجيش.

وبهذه النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده عند النقطة 50 في المركز الرابع بنفس عدد نقاط فيوتشر الذي لم يلعب مباراته بعد.

فيما تخطى سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري مؤقتا في المركز الـ10 برصيد 37 نقطة.

التشكيل

قاد باسم مرسي ومصطفى سعد ميسي هجوم سيراميكا كليوباترا.

بينما دفع طارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش بـ ميدو جابر أساسي فيما حل فارس حاتم مسجل الهدف بديلا.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من أصحاب الأرض التي تواصلت أغلب لحظات المباراة عن طريق تصويبة من جانب شريف دابو عند الدقيقة 16 لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وتواصلت محاولات سيراميكا عند الدقيقة 21 عن طريق تسديدة من مصطفى سعد ميسي لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

واستمرت المحاولات مرة أخرى عند الدقيقة 34 على المرمى بعد مرور رائع من شادي حسين الذي سدد كرة لكنها مرت بجوار القائم.

وظهرت أول محاولات طلائع الجيش على المرمى عن طريق محمد جابر بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة عند حارس المرمى وتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 60 أول أهداف اللقاء عن طريق مصطفى سعد ميسي بعدما قطع الكرة من الدفاع وسددها فوق محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وبدأت استفاقة طلائع الجيش عن الدقيقة 78 بعد تسديدة من حسن مجدي بعد كرة عرضية من محمد ناصف لكنها وصلت سهلة عند حارس المرمى.

ولم ينتظر طلائع الجيش كثيرا حتى عادل النتيجة عند الدقيقة 83 عن طريق فارس حاتم سبقها مراوغة من ميدو جابر لمدافع سيراميكا. لتصل الكرة عند حاتم الذي سددها في الشباك.

ولم تشهد الدقائق المتبقية للقاء أي جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

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