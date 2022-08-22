مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (2) - (0) ليفربول.. جووووول الفيديو يؤكد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول المعروفة بـ "دربي الشمال الغربي" على ملعب أولد ترافورد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد المباراة أجواء احتجاجية من جماهير مانشستر يونايتد ضد ملاك النادي، عائلة "جليزر".

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 56 راشفورد كاد يسجل الثاني من صناعة فاران ولكن أليسون يتصدى

ق 54 الهدف يحتسب.. 2-0 لصالح الشياطين الحمر

ق 54 تقنية الفيديو تراجع الهدف

ق 53 جوووووووووول ماركوس راشفورد يسجل الثاني بعد بينية رائعة وضعته في موقف انفراد

ق46 أنتوني مارسيال بدلا من أنتوني إيلانجيا.. تبديل مانشستر الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 بطاقة صفراء لديوجو دالوت بعد تدخل عنيف على لويس دياز

ق 41 الركنية تلعب وبرونو يحاول تشتيتها ولكن في طريقها إلى شباك اليونايتد!! ليساندرو يبعدها على الخط في اللحظة الأخيرة

ق 40 صلاح يسدد ولكن ليساندرو يبعد الكرة إلى ركنية

ق 28 تسديدة سيئة من جوردان هندرسون تمر بجوار القائم بعد عرضية من صلاح

ق 25 كريستيان إريكسن يسدد الركلة الحرة وإريكسن يتألق في الإبعاد

ق 24 بطاقة صفراء لترينت ألكساندر أرنولد عقب مخالفة ضد إيلانجا

ق 18 لويس دياز يتبادل الكرة ويتواجد في موقع خطير ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 15 جوووووووووول جادون سانشو يسجل الأول بعد مراوغة رائعة.. جيمس ميلنر يسقط أرضا وسانشو يسجل في الشباك

ق 10 اوووووه أنتوني إيلانجا يسدد ولكن في القائم! بعد تمريرة من برونو فيرنانديز

ق 8 كريستيان إريكسن يسدد ركلة حرة ولكن تصطدم بالحائط وتتحول إلى ركنية

بداية المباراة

Probably around 10,000 #mufc fans marching in protest at the Glazers pic.twitter.com/r3LaXP8Sky — James Ducker (@TelegraphDucker) August 22, 2022

20:55 الأعداد تقدر بـ 10 آلاف متظاهر

20:50 مانشستر يونايتد يقدم كاسيميرو في أولد ترافورد

The United fans have arrived at Old Trafford @MENnewsdesk pic.twitter.com/kaT9GhH0Hi — Stephen Topping (@stetopping) August 22, 2022

20:40 استمرار الاحتجاجات

20:30 صورة من المظاهرات

20:25 استمرار تزايد أعداد جماهير مانشستر يونايتد

“UNITED FOR SALE,” the banner reads with Sir Jim Ratcliffe’s face etched across #mufc pic.twitter.com/xWb6df8ixR — Steven Railston (@StevenRailston) August 22, 2022

20:20 المظاهرات تقترب من أولد ترافورد

20:15 صورة للتظاهرات من الأعلى

We’re under way. The crowd is huge and goes way back - fantastic turnout #mufc pic.twitter.com/dZ5HzWkkXD — Steven Railston (@StevenRailston) August 22, 2022

20:10 أعداد كبيرة من جماهير يونايتد في المسيرة

20:00 بداية المسيرة الاحتجاجية ضد عائلة جليزر

About half a mile from Old Trafford. Anti-Glazer protesters getting ready to march pic.twitter.com/mb4cCyguWQ — Andy Hampson (@andyhampson) August 22, 2022

19:55 الجماهير تحتشد على بعد نصف ميل من الملعب

Smoke billows over both sides of Talbot Road - both green and yellow, and red from flares. Fans are getting ready for the protest now @MENnewsdesk pic.twitter.com/NNLx6YafmZ — Stephen Topping (@stetopping) August 22, 2022

19:50 الشماريخ والألعاب النارية باللونين الأخضر والأصفر.

19:45 استمرار التوافد الجماهيري للشياطين الحمر

19:35 اللافتات بالأخضر والأصفر.. ألوان "نيوتن هيث" الاسم القديم للنادي.

19:30 مايكل نايتون أحد رجال الأعمال الذين أعلنوا رغبتهم في تقديم عرض لشراء النادي، يتواجد الآن خارج أولد ترافورد.

Very rough count of a few hundred United fans outside the Tollgate and on both sides of Talbot Road, warming up their voices for later on. There’s a large flag at the pub which reads ‘We want our club back’. @MENnewsdesk pic.twitter.com/8yZNvcLtnw — Stephen Topping (@stetopping) August 22, 2022

19:25 المئات في الموعد ويطالبون بـ "استعادة النادي".

I’m now near Trafford Bar, opposite the Tollgate pub where United fans have gathered ahead of tonight’s match, with banners and signs carrying messages against the Glazer ownership. @MENnewsdesk pic.twitter.com/zJCG3zaJ55 — Stephen Topping (@stetopping) August 22, 2022

19:15 جماهير مانشستر يونايتد تتجمع حول "ترافورد بار" في الجانب الموازي لـ "ذا تولجيت".

19:10 زيادة التواجد الأمني بمحيط التظاهرات

*That* sinister Joel Glazer chant heard for the first time this evening #mufc pic.twitter.com/5316xzYpFQ — Steven Railston (@StevenRailston) August 22, 2022

18:25 هتافات جماهيرية ضد الجليزرز

18:20 بداية توافد الجماهير إلى "ذا تولجيت" موقع التظاهرات

1/ This last week there has been much talk of share sales, possible bidders and continued protest. In response to speculation over the ownership MUST posted the statement below: "Speculation is mounting about a potential change of ownership or new investors at Manchester United. — M.U.S.T (@MU_ST) August 22, 2022

18:15 رابطة مشجعي يونايتد M.U.S.T تصدر بيانا مطولا تطالب خلاله باستمرار الوحدة الجماهيرية والانضمام إلى تظاهرات الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة بالتوقيت المحلي).

18:00 لا توجد تظاهرات عند الفندق حاليا بعد التأكد من إلغاء اجتماع الفريق.

Afternoon! I’ll be covering the anticipated #MUFC fan protests ahead of United v Liverpool this evening. This is the scene outside the Lowry Hotel, where police have arrived. A pre-match meeting was cancelled here over security fears earlier today. @MENnewsdesk pic.twitter.com/ucdrZ25dzw — Stephen Topping (@stetopping) August 22, 2022

17:55 ظهور قوات الشرطة في محيط فندق "ذا لاوري" الذي ألغي به اجتماع فريق يونايتد اليوم.

17:35 بيان من منظمي تظاهرات جماهير يونايتد:

نقدر العواطف المرتفعة ولكن يجب أن نبقي الأمور قانونية وسلمية. لا نريد أن يتم القبض على مشجع لمانشستر ويمنح الفرصة لآلة الدعاية الخاصة بعائلة جليزر لتغيير مجرى الأحداث.

خلقنا الزخم والوعي ونستهدف الدعم الذي يمكنه أن يشكل فارقا. يجب أن نستمر في استراتيجيتنا. أحضروا الحرارة والضوضاء والشغف، لنري عائلة جليزر أن الأمور لن تخمد هذه المرة.

الحب دائما سيهزم الجشع. بعض الأشياء تستحق القتال لأجلها.

For the love. For the passion. For each other. For past generations. For the next generation. For our United. Today we make it count 🇾🇪 Tollgate 7pm we march. Form behind the 58 flag & new banner. pic.twitter.com/RKBGm11x2W — The 1958 (@The__1958) August 22, 2022

5:20 الكشف عن شعار التظاهرات "يونايتد للبيع" بواسطة مجموعة تسمي نفسها "ذا 1958".

5:00 إلغاء اجتماع مقرر لفريق مانشستر يونايتد بين المدرب واللاعبين في فندق ذا لاوري بسبب مخاوف أمنية.

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