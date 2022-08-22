انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (2) - (1) ليفربول

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

هدف سانشو في ليفربول

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول المعروفة بـ "دربي الشمال الغربي" على ملعب أولد ترافورد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد المباراة أجواء احتجاجية من جماهير مانشستر يونايتد ضد ملاك النادي، عائلة "جليزر".

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 88 سقوط رافاييل فاران مصابا

ق 86 كريستيانو رونالدو وأرون وان بيساكا ودوني فان دي بيك بدلا من ماركوس راشفورد وديوجو دالوت وكريستيان إريكسن

ق 85 كوستاس تسيميكاس بدلا من أندرو روبرتسون

ق 85 أرنولد يسدد من خارج المنطقة ولكن بجوار القائم

ق 84 كريستيانو رونالدو يستعد للنزول

ق 81 جوووووووووووووول محمد صلاح يقلص الفارق ويشعل الدقائق الأخيرة.. كارفاليو يسدد والكرة ترتد ليتابعها المصري في الشباك

ق 79 فيرمينو يسدد ولكن دي خيا يتصدى

ق 76 انطلاقة خطيرة من راشفورد وتسديدة ولكن فوق العارضة

ق 74 إنذار لبرونو فيرنانديز بداعي التمثيل داخل منطقة الجزاء

ق 73 فابيو كارفاليو بدلا من جيمس ميلنر

ق 71 فريد بدلا من جادون سانشو

ق 67 فابينيو يسدد بالرأس من ركنية ولكن دي خيا يتصدى

ق 59 التغيير الأول في صفوف ليفربول.. فابينيو بدلا من جوردان هندرسون

ق 56 راشفورد كاد يسجل الثاني من صناعة فاران ولكن أليسون يتصدى

ق 54 الهدف يحتسب.. 2-0 لصالح الشياطين الحمر

ق 54 تقنية الفيديو تراجع الهدف

ق 53 جوووووووووول ماركوس راشفورد يسجل الثاني بعد بينية رائعة وضعته في موقف انفراد

ق46 أنتوني مارسيال بدلا من أنتوني إيلانجيا.. تبديل مانشستر الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 بطاقة صفراء لديوجو دالوت بعد تدخل عنيف على لويس دياز

ق 41 الركنية تلعب وبرونو يحاول تشتيتها ولكن في طريقها إلى شباك اليونايتد!! ليساندرو يبعدها على الخط في اللحظة الأخيرة

ق 40 صلاح يسدد ولكن ليساندرو يبعد الكرة إلى ركنية

ق 28 تسديدة سيئة من جوردان هندرسون تمر بجوار القائم بعد عرضية من صلاح

ق 25 كريستيان إريكسن يسدد الركلة الحرة وإريكسن يتألق في الإبعاد

ق 24 بطاقة صفراء لترينت ألكساندر أرنولد عقب مخالفة ضد إيلانجا

ق 18 لويس دياز يتبادل الكرة ويتواجد في موقع خطير ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 16 جوووووووووول جادون سانشو يسجل الأول بعد مراوغة رائعة.. جيمس ميلنر يسقط أرضا وسانشو يسجل في الشباك

ق 10 اوووووه أنتوني إيلانجا يسدد ولكن في القائم! بعد تمريرة من برونو فيرنانديز

ق 8 كريستيان إريكسن يسدد ركلة حرة ولكن تصطدم بالحائط وتتحول إلى ركنية

بداية المباراة

20:55 الأعداد تقدر بـ 10 آلاف متظاهر

20:50 مانشستر يونايتد يقدم كاسيميرو في أولد ترافورد

20:40 استمرار الاحتجاجات

20:30 صورة من المظاهرات

20:25 استمرار تزايد أعداد جماهير مانشستر يونايتد

20:20 المظاهرات تقترب من أولد ترافورد

20:15 صورة للتظاهرات من الأعلى

20:10 أعداد كبيرة من جماهير يونايتد في المسيرة

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20:00 بداية المسيرة الاحتجاجية ضد عائلة جليزر

19:55 الجماهير تحتشد على بعد نصف ميل من الملعب

19:50 الشماريخ والألعاب النارية باللونين الأخضر والأصفر.

19:45 استمرار التوافد الجماهيري للشياطين الحمر

19:35 اللافتات بالأخضر والأصفر.. ألوان "نيوتن هيث" الاسم القديم للنادي.

19:30 مايكل نايتون أحد رجال الأعمال الذين أعلنوا رغبتهم في تقديم عرض لشراء النادي، يتواجد الآن خارج أولد ترافورد.

19:25 المئات في الموعد ويطالبون بـ "استعادة النادي".

19:15 جماهير مانشستر يونايتد تتجمع حول "ترافورد بار" في الجانب الموازي لـ "ذا تولجيت".

19:10 زيادة التواجد الأمني بمحيط التظاهرات

18:25 هتافات جماهيرية ضد الجليزرز

18:20 بداية توافد الجماهير إلى "ذا تولجيت" موقع التظاهرات

18:15 رابطة مشجعي يونايتد M.U.S.T تصدر بيانا مطولا تطالب خلاله باستمرار الوحدة الجماهيرية والانضمام إلى تظاهرات الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة بالتوقيت المحلي).

18:00 لا توجد تظاهرات عند الفندق حاليا بعد التأكد من إلغاء اجتماع الفريق.

17:55 ظهور قوات الشرطة في محيط فندق "ذا لاوري" الذي ألغي به اجتماع فريق يونايتد اليوم.

17:35 بيان من منظمي تظاهرات جماهير يونايتد:

نقدر العواطف المرتفعة ولكن يجب أن نبقي الأمور قانونية وسلمية. لا نريد أن يتم القبض على مشجع لمانشستر ويمنح الفرصة لآلة الدعاية الخاصة بعائلة جليزر لتغيير مجرى الأحداث.

خلقنا الزخم والوعي ونستهدف الدعم الذي يمكنه أن يشكل فارقا. يجب أن نستمر في استراتيجيتنا. أحضروا الحرارة والضوضاء والشغف، لنري عائلة جليزر أن الأمور لن تخمد هذه المرة.

الحب دائما سيهزم الجشع. بعض الأشياء تستحق القتال لأجلها.

5:20 الكشف عن شعار التظاهرات "يونايتد للبيع" بواسطة مجموعة تسمي نفسها "ذا 1958".

5:00 إلغاء اجتماع مقرر لفريق مانشستر يونايتد بين المدرب واللاعبين في فندق ذا لاوري بسبب مخاوف أمنية.

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