خطوة نحو البقاء في الدوري.. هدف متأخر ينصر غزل المحلة على مصر للمقاصة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

غزل المحلة ومصر للمقاصة

خطى غزل المحلة خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري المصري الممتاز بإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده.

وحقق غزل المحلة الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وسجل هدف غزل المحلة الوحيد في المباراة المهاجم عبده يحيى.

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الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة الـ 34 في المركز الـ 14 وبفارق 5 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط، بينما توقف رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الـ 15 في المركز الأخير بعد ضمان هبوطه.

ويحتاج غزل المحلة للفوز في مباراة أخرى لضمان البقاء في الدوري بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج الآخرين.

التشكيل

وقاد عبده يحيى هجوم غزل المحلة في المباراة، بينما عاد رمضان مصطفى لحراسة مرمى مصر للمقاصة.

وصف المباراة

سيطر غزل المحلة على مجريات المباراة منذ البداية وحاول لاعبيه اقتناص الهدف الأول ولكن بدون فرص حقيقية على مرمى مصر للمقاصة.

وجاءت الفرصة الحقيقة الأولى للمحلة عن طريق باولن فوافي الذي تلقى تمريرة من خالد الإخميمي أمام المرمى ليستم الكرة ولكن رمضان مصطفى خرج من مرماه وأمسك بالكرة بنجاح.

وفي الشوط الثاني استمر غزل المحلة في الهجوم والسيطرة على مجريات اللقاء وكاد مصطفى العش أن يسجل بتسديدة رائعة ولكن في الدقيقة 64 ولكن رمضان مصطفى تألق مرة جديدة.

وتقدم غزل المحلة أخيرا بالهدف الأول عن طريق عبده يحيى بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت من بين أقدام حارس المرمى في الدقيقة الـ 74.

وكاد أحمد الشيخ أن يسجل الثاني في الدقيقة الـ 88 بتسديدة رائعة ولكن كرته ارتدت من القائم.

وتمكن لاعبي غزل المحلة من الحفاظ على نظافة شباكهم في باقي أوقات المباراة ليحقق الفوز ويكون قريبا من ضمان بقاؤه في الدوري الممتاز.

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