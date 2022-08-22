تشكيل بيراميدز - عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء في مباراة الرمق الأخير أمام فيوتشر

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في قمة منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج بيراميدز للفوز في هذه المباراة كي تستمر حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، انتظارا لنتيجة مباراة الزمالك المتصدر أمام الاتحاد السكندري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد صادق - فخري لاكاي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

البدلاء: يوسف نادر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - محمد حمدي - عبد الله مجدي - نبيل دونجا - هشام محمد - دودو الجباس

فيما خرج أحمد توفيق من قائمة المباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي يملك أفضلية المواجهات المباشرة.

وحال تعادل بيراميدز أو خسارته، يصبح الزمالك رسميا بطل الدوري المصري لموسم 2021-2022.

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