كأس العرب للناشئين - تعرف على ما قاله مدرب الفراعنة.. والمصري الذي يقود منتخب عمان

أقيم اليوم -الاثنين- المؤتمر الصحفي الخاص بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين 2022.

وتشارك مصر في البطولة التي من المقرر أن تقام بالجزائر غدا -الثلاثاء- 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وقال مؤمن عبدالغفار المدير الفني لـ مصر: "نشعر بالجاهزية لخوض البطولة بعد التتويخ مؤخرًا بلقب بطولة شمال إفريقيا التي حققنا منها استفادة كبيرة".

وأضاف "شرف لنا الالتقاء بالمنتخبات المشاركة في البطولة التي ستضم مدارس مختلفة من إفريقيا وآسيا. هدفنا الأكبر هو المشاركة في كأس العالم".

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة الأربعاء لمقبل 24 أغسطس في السابعة مساءً

فيما يواجه لبنان السبت المقبل 27 أغسطس في الرابعة مساءً.

ويختتم مشواره في دور المجموعات أمام منتخب سوريا الثلاثاء 30 أغسطس في السابعة مساءً.

وفيما قال مدرب منتخب عمان المصري خالد غنيم: "أقمنا معسكراً في تركيا، ونحن حالياً في مرحلة إعداد جيل قوي للمستقبل، وسنظهر بشخصية قوية في البطولة تليق بالمنتخب العماني".

وأضاف "البطولة العربية ستشهد تنافسا شريفا والجميع سيحقق استفادة كبيرة منها فنيا وتنظيميا، لكي يكتسب اللاعب العربي الناشئ خبرات، أثق تماماً في اللاعبين وسنقدم في كل مباراة أداءً يسهم في تحقيق الفوز".

وكان خالد غنيم عمل مساعدا لـ دافيد جوردو المدير الفني لمنتخب عمان في كأس العرب للشباب الذي أقيم في السعودية.

وحصد شباب منتخب مصر المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية أمام السعودية بركلات الترجيح.

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