وداع حزين لـ إنييستا.. فيسيل كوبي يغادر دوري أبطال آسيا

ودّع فيسيل كوبي الياباني منافسات دوري أبطال آسيا، بخسارته أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغاب الإسباني أندريس إنييستا عن فيسيل كوبي بسبب مشاكل بدنية، ليفشل في حصد دوري أبطال آسيا من جديد.

المباراة التي أقيمت على ملعب سايتانا 2002 ضمن منافسات ربع النهائي، عرفت تقدم الفريق الياباني في الدقيقة 64 بواسطة كويا يوروكي.

لكن كل شيء تبدّل بعد دقيقتين عندما عادل الجامبي مو بارو النتيجة لـ جيونبوك، لتنتقل المباراة إلى وقتٍ إضافي.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الإضافي الأول، صعق جوستافو أصحاب الأرض بهدف صادم، ثم أطلق مون سيون مين رصاصة الرحمة على فيسيل بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.

إنييستا الذي سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، لم يستطع الفوز بدوري أبطال آسيا منذ انضمامه إلى فيسيل كوبي في 2018.

ويعيش فيسيل وضعًا صعبًا، إذ يتواجد في مناطق الهبوط بالدوري الياباني، رغم امتلاكه الثلاثي الياباني في صفوفه: إنييستا، وسيرجي سامبير، وبويان كركيتش.

ويلتقي جيونبوك في نصف النهائي مع أوراوا ريد دياموندز الياباني الذي أطاح بدوره بـ باثوم يونايتد التايلاندي.

وفاز أوراوا برباعية دون رد على ملعب سايتاما 2002 أيضًا.

سجّل أهداف أوراوا السويدي ينز كارلسون، وتاكويا إيوانامي، ويوشيو كويزومي، وتاكاهيرو أكيموتو.

وتقام مباراة نصف النهائي بين جيونبوك وأوراوا يوم 25 أغسطس الجاري في ملعب سايتاما 2002.

وتُستكمَل منافسات دور خروج المغلوب عن القسم الغربي في شهر فبراير المقبل.

ويلتقي الهلال السعودي بـ شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي بـ نسف قرشي الأوزبكي، والدحيل القطري بمواطنه الريان، والفيصلي السعودي بـ فولاد الإيراني.

وتقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب يومي 19 و26 فبراير المقبل.

ويحمل الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا.

اقرأ أيضا:

فيديو - كيف أبرم برشلونة صفقاته باستخدام الرافعات

وزير الرياضة يعلق على أحداث ما قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

تعرف على قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

شرط من بسام للانضمام إلى الزمالك