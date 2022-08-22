التشكيل - باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني لـ سيراميكا كليوباترا، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

ويغيب المدافع أحمد محسن عن التشكيل فيما يظهر خالد صبحي بدلا منه أساسيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد توني - كوامي بونسو - مصطفى ميسي - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - عبد الله جمعه - صالح جمعه - محمد حسن - مصطفى بهاء - ايفانز منساه - محمود نبيل - حمزة مجدي - مروان عثمان.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ5 برصيد 49 نقطة.

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