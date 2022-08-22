التشكيل - باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

مصطفى سعد ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لـ سيراميكا كليوباترا، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

ويغيب المدافع أحمد محسن عن التشكيل فيما يظهر خالد صبحي بدلا منه أساسيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة
سيراميكا كليوباترا يمدد تعاقده مع محمد إبراهيم التشكيل - ثلاثي هجومي لـ فيوتشر.. وميسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا انتهت كما بدأت.. سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا مع إنبي أحمد سامي يكشف حقيقة توقيع ثنائي سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد توني - كوامي بونسو - مصطفى ميسي - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - عبد الله جمعه - صالح جمعه - محمد حسن - مصطفى بهاء - ايفانز منساه - محمود نبيل - حمزة مجدي - مروان عثمان.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ5 برصيد 49 نقطة.

اقرأ أيضا

أرقام قياسية تنتظر صلاح حال التسجيل أمام مانشستر يونايتد

شيء جديد اكتشفه صلاح في عطلة الصيف

بسام يعلق على احتمالية انضمامه للزمالك

كيف أبرم برشلونة الصفقات رغم الأزمة الاقتصادية

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
وداع حزين لـ إنييستا.. فيسيل كوبي يغادر دوري أبطال آسيا مدرب الاتحاد لـ في الجول: الضغط سيكون على الزمالك لرغبتهم في حسم الدوري مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) مصر للمقاصة.. فوافي يهدر 22 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك التشكيل - فوافي يقود المحلة.. ورمضان مصطفى يحرس مرمى المقاصة وزير الرياضة: الدوري المصري ما زال قويا.. وهذه احتياجات رابطة الأندية للتطور لبحث تطوير الكرة المصرية.. اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية واستادات تقرير مغربي: الأهلي يجدد مفاوضاته لضم رحيمي
أخر الأخبار
وداع حزين لـ إنييستا.. فيسيل كوبي يغادر دوري أبطال آسيا 14 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الاتحاد لـ في الجول: الضغط سيكون على الزمالك لرغبتهم في حسم الدوري 27 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش 47 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) مصر للمقاصة.. فوافي يهدر 50 دقيقة | الكرة المصرية
22 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محترف مصري جديد في الدوري الهولندي ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - فوافي يقود المحلة.. ورمضان مصطفى يحرس مرمى المقاصة ساعة | الكرة المصرية
وزير الرياضة: الدوري المصري ما زال قويا.. وهذه احتياجات رابطة الأندية للتطور ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا