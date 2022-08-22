التشكيل - فوافي يقود المحلة.. ورمضان مصطفى يحرس مرمى المقاصة

يقود باولن فوافي تشكيل غزل المحلة في مواجهة مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري.

ويستضيف استاد غزل المحلة مباراة الفريق ضد مصر للمقاصة في الخامسة والنصف مساء.

ويعود رمضان مصطفى لحراسة مصر للمقاصة مجددا ويقود الثنائي أفيري ومحمود فهمي الهجوم.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: هاني عادل - معاذ الحناوي – خالد سامي – مصطفى العش

الوسط: أحمد النادري – خالد الأخميمي - حميد ماو – باولن فوافي – هشام عادل

الهجوم: عبده يحيى

بينما جاء تشكيل مصر للمقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: مصطفى كاجو - عبد الرحمن زين - أحمد عيد - خالد صلاح

الوسط: محمود عقل - محمد الضرف - محمود عادل - محمد أمو

الهجوم: جون أفيري - محمود فهمي

ويتذيل مصر للمقاصة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وتأكد هبوط الفريق للدرجة الثانية.

أما غزل المحلة ففي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

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