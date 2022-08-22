تقرير مغربي: الأهلي يجدد مفاوضاته لضم رحيمي

جدد الأهلي مفاوضاته للتعاقد مع المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع le360 سبور المغربي من مصادر مقربة أن مسؤولي الأهلي المصري يسعون بقوة للتعاقد مع رحيمي لاعب الرجاء السابق.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي كان قريبا من ضم اللاعب الموسم الماضي لكن بيتسو موسيماني المدير الفني وقتها رفض الصفقة.

وأوضح التقرير أن رحيمي تلقى عروضا من أندية سعودية أبرزها النصر وأهلي جدة بالإضافة لناد أوروبي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وبدأ رحيمي مشواره في فريق الرجاء للشباب حتى تم تصعيده للفريق الأولى حتى صيف الموسم الماضي.

وانتقل رحيمي إلى العين الإماراتي في الموسم الماضي.

ولعب رحيمي مع العين 29 مباراة في مختلف المسابقات وسجل تسعة أهداف وصنع 13 آخرين.

وكان رحيمي ضمن قائمة منتخب المغرب الأخيرة في بطولة أمم إفريقيا.

ويحق للأهلي ضم لاعب أجنبي جديد واحد فقط بعد رحيل بدر بانون مدافع الفريق.

ويضم الأهلي ضمن صفوفه من اللاعبين الأجانب حتى الآن كل من علي معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

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