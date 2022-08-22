لمناقشة بعض الملفات الهامة.. اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماعا بحضور جميع أعضاء المجلس اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات واتخاذ بعض القرارات.

يأتي ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبوع الماضي والذي جاء خلاله الموافقة على عرض الاتحاد القطري باستضافة مباراة السوبر المصري السعودي.

وأيضا تغيير نظام دوري "ممتاز ب" ليضم 18 فريقًا يتنافسون في مجموعة واحدة، انطلاقًا من موسم 2023/2024.

منتخب الناشئين

على جانب آخر يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 مرانه الأول في مدينة وهران في الجزائر، وذلك استعدادا لمواجهة السعودية يوم الأربعاء المقبل في افتتاح كأس العرب للناشئين.

ويترأس بعثة منتخب مصر للناشئين الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا ومؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، وعصام عبده مدربًا، ويوسف طاهر مدربًا لحراس المرمى.

الكرة الشاطئية

وقرر مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الشاطئية إقامة معسكر مغلق للمنتخب نهاية شهر أغسطس الجاري، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى تقام في السعودية.

ويسعى المدير الفني للمنتخب إلى توفير مباريات ودية مع منتخبات عربية وإفريقية فى الأجندة الدولية، لتحسين ترتيب المنتخب المصري في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة بعدما حقق لقب كأس الدار البيضاء الدولية منذ عدة أيام.

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