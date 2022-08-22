الصفقة العاشرة.. أسوان يضم ميدو العطار

دعم نادي أسوان صفوفه بالصفقة العاشرة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بضم ميدو العطار مهاجم فريق النصر.

وسبق لميدو العطار اللعب بقميص إنبي في الفترة السابقة قبل الانتقال إلى النصر في صيف 2009.

ويواصل نادي أسوان في الوقت الحالي استعداداته للموسم الجديد بمعسكر الإسكندرية تحت قيادة ربيع ياسين.

ويشغل ميدو العطار -25 عاما- مركز الهجوم كما يشارك في الجناح الأيمن والأيسر.

وتعد هذه الصفقة هي العاشرة لنادي أسوان بعد أن نجح الفريق الجنوبي في ضم كل من، الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد شيكا ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري.

ويواصل أسوان الاستعداد للموسم الجديد خلال معسكر الفريق بالإسكندرية تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني.

وحسم أسوان تأهله إلى الموسم الجديد من الدوري المصري عن مجموعة الصعيد.

وكان الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة أسوان قد أعلن عبر FilGoal.com عن نية النادي في ضم 15 صفقة جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ويتولى ربيع ياسين القيادة الفنية لفريق أسوان ويعاونه أحمد مصطفى بيبو الصاعد بالفريق إلى الممتاز.

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