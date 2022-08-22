رغم رحيل تراوري.. سكاي: صفقة انتقال إسماعيلا سار إلى أستون فيلا توقفت

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية أن صفقة انتقال الدولي السنغالي إسماعيلا سار من واتفورد إلى أستون فيلا توقفت.

ورغم إعلان أستون فيلا لرحيل بيرتراند تراوري على سبيل الإعارة إلى باشاك شهير التركي وهو ما تم اعتباره تمهيدا لصفقة سار، ولكن ذلك لم يحدث.

سكاي كشفت يوم السبت توصل أستون فيلا لاتفاق مع واتفورد لضم سار مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وكانت إعارة واحد من كورنتي هوس وكاميرون آرشر ضمن النقاش في الصفقة.

وبدأت الأزمة مع النقاش حول إعارة أحد اللاعبين ليقرر أستون فيلا إنهاء اهتمامه باللاعب.

ولم يتواجد سار في قائمة واتفورد لمباراة بريستون نورث إند الأخيرة في الدوري.

ابن الـ24 عاما شارك في 95 مباراة مع واتفورد، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 19 آخرين.

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