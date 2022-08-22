توتوسبورت: بسبب ميليك وأرناوتوفيتش.. يوفنتوس يجمد صفقة ديباي

قرر يوفنتوس تجميد صفقة انتقال ممفيس ديباي من برشلونة بسبب الرغبة في ضم أركاديوس ميليك أو ماركو أرناوتوفيتش بدلا منه.

ويواصل يوفنتوس مفاوضاته من أجل ضم أحد المهاجمين في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن يوفنتوس لن يتخذ قراره النهائي إلا بعد موافقة فنية من ماسيمليانو أليجري المدير الفني.

وأشار التقرير إلى تجميد صفقة ديباي وتوقف المفاوضات خلال الـ48 ساعة الماضية بعد المفاوضات السابقة.

وكان وكيل ديباي قد سافر إلى إيطاليا خلال الفترة الماضية للتفاوض مع يوفنتوس على التفاصيل الشخصية.

ويأتي ذلك بعدما حصل ديباي على الضوء الأخضر من برشلونة للرحيل كوكيل مجاني إذا تم الاتفاق مع يوفنتوس.

وكان الاتفاق بين يوفنتوس وديباي على ضم اللاعب لمدة عامين بالإضافة إلى خيار لموسم ثالث براتب قدره 7 ملايين بالإضافة إلى المكافآت.

وكشف التقرير أن موقف ديباي على الورق هو الأقل في الوقت الحالي، ربما يتم فتح المفاوضات مجددا لكن الأمر متوقف حاليا.

ويسعى يوفنتوس للحصول على ميليك معارا من مارسيليا مع بند إلزامية الشراء.

ويضع يوفنتوس أرناوفيتش لاعب بولونيا الحالي كبديل محتمل حال لم يتم الاتفاق مع مارسيليا على انتقال ميليك.

ويدرس يوفنتوس إدخال دانييل روجاني في صفقة انتقال أرناوتوفيتش من أجل إقناع بولونيا.

ولعب أرناوتوفيتش ثلاث مباريات هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين مع بولونيا.

أما ميليك فلم يسجل في مباراتين خاضهم مع مارسيليا في الدوري الفرنسي حتى الآن.

ولكن نجح ميليك في تسجيل 48 هدفا خلال مشواره مع نابولي وصناعة 5 آخرين في 122 مباراة خاضهم الفريق.

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