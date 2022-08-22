بيدري: ليفاندوفسكي يبدو وكأنه يبلغ من العمر 20 عاما

احتفى بيدري جونزاليس لاعب وسط برشلونة بزميله روبرت ليفاندوفسكي بعدما سجل الأخير أولى أهدافه بقميص البلوجرانا.

بيدري النادي : برشلونة روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على ريال سويسداد برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وسجل المهاجم البولندي هدفين في انتصار برشلونة على سوسيداد، كما قدم تمريرة حاسمة.

وقال بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "على الرغم من أن ليفاندوفسكي يبلغ من العمر 34 عاما، إلا أنه يبدو وكأنه يبلغ 20 عاما".

وأضاف "الطريقة التي يلعب بها والأهداف التي سجلها كانت مذهلة".

وبسؤاله عن اللعب بثلاثي دفاعي قال: "إنه أمر محفوف بالمخاطر وجرئ أيضا، لكنه يساعدنا في قطع الكرة والضغط في مناطق الهجوم".

وانضم المهاجم البولندي لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

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