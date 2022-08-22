بيدري: ليفاندوفسكي يبدو وكأنه يبلغ من العمر 20 عاما

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

احتفى بيدري جونزاليس لاعب وسط برشلونة بزميله روبرت ليفاندوفسكي بعدما سجل الأخير أولى أهدافه بقميص البلوجرانا.

بيدري

النادي : برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على ريال سويسداد برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وسجل المهاجم البولندي هدفين في انتصار برشلونة على سوسيداد، كما قدم تمريرة حاسمة.

أخبار متعلقة
تشافي: خاطرنا أمام سوسيداد وسارت الأمور جيدا.. ويزعجني موقف كوندي ليفاندوفسكي: أهدي هدفي الأول مع برشلونة لوالدي تحليل في الجول - تعثر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.. وانتصار برشلونة وريال مدريد

وقال بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "على الرغم من أن ليفاندوفسكي يبلغ من العمر 34 عاما، إلا أنه يبدو وكأنه يبلغ 20 عاما".

وأضاف "الطريقة التي يلعب بها والأهداف التي سجلها كانت مذهلة".

وبسؤاله عن اللعب بثلاثي دفاعي قال: "إنه أمر محفوف بالمخاطر وجرئ أيضا، لكنه يساعدنا في قطع الكرة والضغط في مناطق الهجوم".

وانضم المهاجم البولندي لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

اقرأ أيضا:

فيوتشر يحدد 50 مليون يورو سعرا للاعبه

ماذا قال سواريش بعد التعادل أمام الإسماعيلي

الأهلي يفقد الحظوظ في التتويج بالدوري رسميا

أول تعليق من أحمد دياب بعد أحداث ما قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

لقطة رائعة من كوكا

بيدري برشلونة ليفاندوفسكي
نرشح لكم
عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد تضاءلت حظوظ مرموش؟ صفقة تبادلية بين إسبانيول وألميريا في خط الهجوم ذا أثليتيك: برشلونة يحاول التخلص من مهاجميه لأجل دي يونج.. وبديل محتمل لـ ألونسو وصلت الصفقة الدفاعية.. فالنسيا يتعاقد مع "راموس التركي" كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد راديو مونت كارلو: كافاني أتم اتفاقه مع فالنسيا ستواني يكتب التاريخ مع جيرونا.. وألميريا يحصد أول نقطة في الدوري الإسباني مؤتمر الوداع - كاسيميرو باكيا: لقد عشت حلما عظيما في ريال مدريد
أخر الأخبار
خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية 27 دقيقة | ميركاتو
عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك 32 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه في التعاقد مع موراتا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة أبطال أوروبا – طرابزون (0) - (0) كوبنهاجن.. تعادل سلبي مستمر 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
إلى فرنسا من جديد.. سكاي: نيس يستعير بيبي من أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
سيد نيمار يكشف لـ في الجول وعد فيريرا التاريخي بعد تغيير مركزه.. وحلم يتمنى تحقيقه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة