تشافي: خاطرنا أمام سوسيداد وسارت الأمور جيدا.. ويزعجني موقف كوندي

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بالمخاطرة أمام ريال سوسيداد والتي سارت بشكل جيد في النهاية.

وتغلب برشلونة على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كانت مباراة معقدة، دائما ما يكون من الصعب الفوز هنا، في الشوط الثاني أحدثنا الفارق وهو فوز يعزز العمل الذي قمنا به".

وأضاف مدرب برشلونة "أجرينا تغييرات وخاطرنا وسارت الأمور بشكل جيد".

وبسؤاله عن خطأ فرينيكي دي يونج قال: "كان جيد جدا أمام ريال سوسيداد بغض النظر عن الخطأ الذي تسبب في الهدف".

وشدد "في بعض الأحيان نحن نلعب بصورة جيدة جدا جدا، ولكن في أحيان أخرى لا نفعل ذلك".

وتابع دي يونج "نريد التطور في الكثير من الأشياء، حقيقي أن دي يونج فقد كرة تسببت في هدف ولكنه فعل أمور جيدة جدا في المباراة".

أما عن موقف جويل كوندي فأجاب "يزعجني ألا نملك كوندي، هو يتدرب بصورة جيدة ولكن لا يمكننا الاعتماد عليه في الوقت الحالي".

واختتم تشافي تصريحاته "هذا هو الوضع الذي نواجهه حاليا، وسننتظر لنرى ما إذا كان هناك أي حظ هذا الأسبوع".

ولم ينجح برشلونة في تسجيل كوندي بقائمة الفريق بسبب مشاكل اقتصادية.

ودعم برشلونة صفوفه بكل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وأندرياس كريسنتسن وفرانك كيسي وكوندي.

اقرأ أيضا

أرقام قياسية تنتظر صلاح حال التسجيل أمام مانشستر يونايتد

شيء جديد اكتشفه صلاح في عطلة الصيف

تين هاج: علينا أن نقاتل بشكل أكبر أمام ليفربول

ديمبيلي يعلق على زمالة ليفاندوفسكي