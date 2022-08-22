ليفاندوفسكي: أهدي هدفي الأول مع برشلونة لوالدي

أهدى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة هدفه الأول مع الفريق الإسباني إلى والده.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على ريال سويسداد برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وسجل المهاجم البولندي هدفين في انتصار برشلونة على سوسيداد، كما قدم تمريرة حاسمة.

وقال ليفاندوفسكي عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أهديت هدفي الأول مع برشلونة إلى والدي".

وأضاف "الفريق كله كان يعمل ولديه رغبة في تحقيق الفوز بعد التعادل في المباراة الأولى".

وأكمل "إنهاء مسألة وقت فقط قبل أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل أنا وزملائي في الفريق".

وأتم تصريحاته "الفريق يضم مجموعة رائعة من الشباب وغيرهم من اللاعبين الأكثر خبرة الذين يحاولون تقديم النصائح لهم".

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