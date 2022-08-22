دونجا: سوء التوفيق حرمنا من نتيجة كبيرة أمام الأهلي.. وغير صحيح اشتراطي على الإسماعيلي

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 11:04

كتب : FilGoal

محمود عبد العاطي دونجا

يرى محمود عبد العاطي دونجا لاعب الإسماعيلي أن سوء التوفيق حرم فريقه من تحقيق نتيجة كبيرة أمام الأهلي.

محمود دونجا

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتعادل الإسماعيلي أمام الأهلي سلبيا بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

وقال دونجا عبر قناة أون تايم سبورتس: "حضرنا إلى برج العرب للفوز بالثلاث نقاط، ودرسنا الأهلي جيدا وكنا الأخطر طوال اللقاء".

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وأضاف "طوال الشوط الأول صنع الأهلي فرصة واحدة فقط مقابل ست أو سبع فرص لنا".

وتابع دونجا "تخطينا مرحلة صعبة وهدفنا كان الخروج من المركز الذي لا يليق بالإسماعيلي وجماهيره وبعد ذلك نبحث عن ترتيب أفضل".

وكشف لاعب الإسماعيلي "كانت لدينا سيطرة كبيرة على مباراة الأهلي ولكن صادفنا سوء توفيق".

وشدد دونجا "إذا استغلينا الفرص كانت ستصبح النتيجة كبيرة".

واختتم محمود دونجا تصريحاته "اخترت الإسماعيلي منذ ثلاث سنوات ونصف بإرادتي، وأي حديث عن وضع شروط أمام النادي غير صحيح".

وينتهي تعاقد دونجا مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

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