المدير الرياضي والتسويق على رأسها.. أسوان يوضح خارطة الموسم الجديد

أصدر نادي أسوان بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوضيح بعض النقاط الخاصة بالفريق.

وأوضح النادي في بيانه عشر نقاط خاصة بالفريق، على رأسها التعاقدات الفنية والإدارية والأمور التسويقية.

وجاء بيان أسوان كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة الشافعى صالح إحترامه المستمر وتقديره الدائم لكل الآراء التي تصدر عن أعضاء وجماهير نادى أسوان الوفية والمخلصة في كل مكان داخل مصر وخارجها والتي من خلالها يعبر الجميع عن إهتمامهم المخلص والأمين بمصلحة و مستقبل ناديهم

وإذ يعرب نادى أسوان الرياضي عن إعتزازه بدور جماهيره ورغبتها في الإطمئنان على كافة التحضيرات والخطوات المستقبلية للإستعداد لمشاركة نادى أسوان بالدورى الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل الجديد 22-23 وحرصا على تأكيد الحقائق لغلق الباب أمام الإجتهادات غير الدقيقة والإشاعات والمغالطات غير الصحيحة وتأكيدا على جهود مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي

في هذا الشأن لنا أن نؤكد على الآتى:-

1-منذ الصعود إلى الدورى الممتاز أخذ مجلس إدارة نادى أسوان على عاتقه هدف إعادة هيكلة إدارة قطاع كرة القدم بالنادى بما يتناسب مع المتغيرات الإقتصادية والإدارية والفنية التي تمر بها لعبة كرة القدم في مصر وبما يتوافق مع إمكانات وقدرات وتجارب نادى أسوان السابقة خلال المشاركة بالدورى الممتاز.

2-موافقة مجلس إدارة النادى على التعاقد مع هيثم عرابي ليتولى منصب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بالنادى وتحديد إختصاصاته وصلاحياته ليكون مسئولا عن هذا المنصب بما يملكه من قدرات وإمكانات وتجارب نجاح وخبرات تسويقية وإدارية وفنية مشهود لها بالكفاءة ليتولى مهام التسويق والتعاقدات لقطاع كرة القدم ( الفريق الأول - الناشئين - الأكاديمية) طبقا لرؤية وسياسة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي وكل المؤشرات التي ظهرت حتى الأن تؤكد نجاح الفكرة والإختيار.

3-تم تحديد إختصاصات منظومة عمل كرة القدم بالنادى من خلال تفعيل أدوار كل من لجنة التسويق والتعاقدات - لجنة الكرة - مهام المدير الرياضي - المدير الفني والجهاز المعاون - مجلس الإدارة

4- تلقى النادى عدة عروض لرعاية بعض فرق قطاع الناشئين وتم دراستها والموافقة عليها لتحقق دخلا تجاوز 2 مليون جنيه لخزينة النادى مع العلم بأن هذا القطاع كان يكلف خزينة النادى في السابق ما يزيد عن مليون ونصف مليون جنية مصروفات نشاط

5-تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير ملابس الفريق الأول لكرة القدم أطقم التدريب والمباريات وزي الخروج مجانا وتوريد ملابس باقي الألعاب بخصم 50% وهذا الأمر كانت تتجاوز تكلفته في السابق ما يزيد عن مليون جنية سنويا

6- قررت إدارة نادى أسوان تدشين أول متجر رسمى وأخر إليكتروني لبيع منتجات النادى على أن يتم الحصول على 50% من عوائد التسويق والترويج مع تسجيل العلامة التجارية للنادى للحفاظ على الحقوق الإعلانية والتجارية لنادى أسوان الرياضي.

7- أتم مجلس الإدارة التعاقد مع ربيع ياسين ليتولى المسئولية كمدير فني لفريق الكرة الأول بالدورى الممتاز بما يملكه من إسم كبير وخبرات دولية وقدرات فنية وسمعة طيبة تسبقه يفخر بها نادى أسوان ونتقدم له بالشكر ونثمن موقفه لتنازله عن أكثر من 50 % من راتبه حبا وتقديرا منه لنادى أسوان وجماهيره والكل يعلم ويعرف قيم مرتبات مدربي الدورى الممتاز في مصر حاليا.

8- يوفر مجلس الإدارة كل أدوات ومقومات النجاح لمنظومة قطاع كرة القدم بالنادى في صورتها الحديثة لتحقيق هدف تكوين فريق يليق بمشاركة أسوان بالدورى الممتاز جنبا إلى جنب مع تأسيس وتدعيم فرق قطاع الناشئين لتكون نواة وشريان حياة للفريق الأول وإستثمارا مستقبليا لمواجهة نفقات كرة القدم التي تستنزف خزينة الأندية ومن هنا حرص مجلس الإدارة على ضرورة تواجد 7 ناشئين بمعسكر الإعداد للدورى الممتاز.

9- شهدت المرحلة الأولى لإعداد الفريق الأول لكرة القدم قيام إدارة النادى بالتعاقد مع لاعبين مميزين دون أن تتحمل خزينة النادى سوى عقود اللاعبين التي تصل في بعض الأحيان لقيم أقل من التي كان النادي يتحمل سدادها في الممتاز (ب).

10- يطمئن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي جماهيره بأن معسكر إعداد الفريق مستقر ويسير بطريقة إحترافية كما خطط له وأن المدير الرياضي والمدير الفنى والجهاز المعاون وإدارة التعاقدات ولجنة الكرة الجميع يدرس حاليا بعناية كافة الأسماء المرشحة للإنضمام للفريق الأول بعد نهاية الدوري الممتاز الحالي 30 أغسطس لعرض كافة الترشيحات على مجلس الإدارة.

وإذ يعرض مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي هذه الخطوات والجهود المخلصة التي تعكس خطة إعداد الفريق الأول لكرة القدم إستعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز 22-23.

يأتى ذلك في إطار طمأنة أعضاء وجماهير نادى أسوان على مسيرة إعداد فريق الكرة وتقديرا لحق كل المحبين والداعمين للنادي في معرفة الحقائق والوقوف عليها وإحتراما لآرائهم لمساندتهم لناديهم وتأكيدا على مسئوليات مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي بما يضمه من قدرات وخبرات قانونية وإدارية وإقتصادية تعمل من أجل تنمية موارد النادى وتحقيق أهدافه الرياضية والإجتماعية.

لذا يهيب نادى أسوان الرياضى بأعضاء وجماهير النادي الواعية والمخلصة بضرورة تحرى الدقة ومعرفة الحقائق من مصادرها المسئولة داخل النادي وعدم الإنسياق وراء دعاوى الهدم و التربص والترصد من أجل مصالح وأهواء شخصية تعرقل مسيرة العمل والنجاح داخل نادينا فلن نسمح بذلك وندعوا الجميع لنكون على مستوى المسئولية ونمد أيدينا للكل من أجل المساهمة في توفير أجواء وحدة الصف وإعلاء مصلحة تحقيق طموحات أعضاء وجماهير نادى أسوان الرياضي.

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