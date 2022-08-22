موعد مباريات الإثنين 22 أغسطس 2022.. احتمالية حسم الدوري وقمة إنجلترا ونهائي الطائرة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 10:27

كتب : FilGoal

مانشستر ليفربول

قد يشهد اليوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022 حسم مسابقة الدوري المصري حال تعثر فريق بيراميدز أمام فيوتشر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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الدوري المصري

يستضيف غزل المحلة فريق مصر للمقاصة في صراع الهبوط في الخامسة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2 في المباراة المقرر إقامتها على غزل المحلة.

وفي نفس التوقيت يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق طلائع الجيش ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

أما في الثامنة مساء فيحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في لقاء قد يحسم الدوري لصالح الزمالك رسميا حال تعثر بيراميدز بتعادل أو خسارة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي في التاسعة مساء على ملعب أولد ترافورد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يستضيف روما فريق كريمونيسي في السادسة والنصف مساء على ملعب الأولمبيكو.

بينما يحل يوفنتوس ضيفا على سامبدوريا في التاسعة إلا ربع مساء.

كرة طائرة

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 21 عاما أمام تونس في نهائي بطولة إفريقيا في السابعة مساء بتوقيت مصر.

وحصد منتخب مصر اللقب خمس مرات سابقة بينما تونس الأكثر تتويجا بـ 10 ألقاب.

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