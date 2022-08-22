غاب الإنجاز التاريخي.. شروق سيد تغيب عن خروج أوليمبيا كلوج من تصفيات أبطال أوروبا

لن تظهر المصرية شروق سيد فرحان في منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد توديع فريقها أوليمبيا كلوج الروماني من مرحلة التصفيات.

وخسر أوليمبيا كلوج بهدفين مقابل هدف واحد أمام سارايفو البوسني، في كلوج أرينا، بنهائي الدور التمهيدي الأول للتصفيات.

وظلت شروق على مقاعد البدلاء ولم تشارك في المباراة، تمامًا كما حدث في المباراة الماضية أمام جلينتوران الأيرلندي عندما فاز فريقها بركلات الجزاء الترجيحية.

لاعبة وادي دجلة السابقة كانت تسعى لتكون أول لاعبة مصرية على الإطلاق تظهر في منافسات دوري أبطال أوروبا، حلم سيتأجل.

وفاز أوليمبيا كلوج بالدوري الروماني الموسم الماضي، مما أهله للمشاركة في تصفيات دوري أبطال أوروبا، لكنه ودّع المنافسات.

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وفي قمة هذا الدور، فاز ريال مدريد الإسباني على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفٍ دون رد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وسجلت الاسكتلندية كارلوين وير لاعب مانشستر يونايتد السابقة هدف اللقاء الوحيد لـ ريال مدريد في الدقيقة 15.

ليتأهل ريال مدريد إلى الدور التمهيدي الأخير في طريق الوصول إلى دور المجموعات.

وتأهل أياكس أمستردام الهولندي بدوره بانتصاره على أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-1.

كما وصل روما الإيطالي بفوزه على باريس إف سي الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

وتفوق بنفيكا البرتغالي على تفينتي الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد، ليلحق بـ يوفنتوس الإيطالي الذي تأهل بدوره.

ويشهد الدور المقبل تواجد 24 فريقًا في المجموع، يتأهل منها 12 فريقًا إلى دور المجموعات بعد خوض مواجهات ثنائية فيما بينها.

وتظهر فرق كبرى في هذا الدور على غرار باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ، وأرسنال.

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