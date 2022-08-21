الجمل: الضربة التي لا تقتلني تزيدني قوة.. والأهلي لم يصل إلى مرمانا

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 23:57

كتب : حسام نور الدين

حمزة الجمل

أبدى حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي سعادته بالتعادل مع الأهلي بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري الممتاز.

وقال الجمل في المؤتمر الصحفي: "الإسماعيلي خرج من هزيمة ثقيلة في ظروف صعبة، وأجيد التعامل مع الفشل".

وخسر الإسماعيلي أمام المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية.

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وأضاف "الضربة التي لا تقتلني تزيدني قوة. تعاملت مع اللاعبين بشكل إيجابي وطلبت منهم عدم جلد الذات وقلت لهم: لديكم رصيد عندي".

وأوضح "تحضرنا ذهنيا بشكل جيد، وزيارة رئيس النادي يحيى الكومي منحتنا دفعة بعد الخسارة".

وتابع الجمل "درسنا الأهلي جيدا وهو فريق كبير وعريق صاحب بطولات، ويظل الأهلي مهما كانت الظروف".

وواصل "أغلقنا مفاتيح اللعب وأجبرنا الأهلي على اللعب في المربعات التي نرغب بها".

وأضاف مدرب الإسماعيلي "اللاعبون قدموا مباراة قوية بدون باهر المحمدي ومحمد هاشم وأنا فخور بهم. الأهلي لم يتمكن من الوصول إلى مرمانا".

وعن مشاركة الأهلي بالشباب قال: "الأهلي فريق كبير وقرار مشاركته بالشباب صائب وشبابه يؤدي بشكل جيد ولديهم دوافع عالية".

واختتم "هدفنا كان البقاء في الدوري وحققناه. الحمد لله على نهاية الكابوس الذي سيطر على الجماهير".

وخرج الأهلي رسميا من سباق الدوري بتعادله مع الإسماعيلي، ليحتل المركز الثالث بـ 64 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الزمالك المتصدر.

فيما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط، قبل نهاية الدوري بـ 3 جولات.

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