الدوري الإيطالي - بن ناصر ينقذ ميلان من الخسارة أمام أتالانتا

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر

تعادل ميلان مع مضيفه أتالانتا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي.

أطلق روسلان مالينوفسكي لاعب أتالانتا التسديدة الأولى بجوار القائم في الدقيقة التاسعة، بينما رد ساندرو تونالي في الدقيقة 19 بتسديدة أخرى جاورت القائم أيضا.

وفي الدقيقة 23 وصلت تمريرة خطيرة إلى جونيور ميسياس ولكن مرت التسديدة بجوار القائم.

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وأتى الهدف الأول لصالح أتالانتا في الدقيقة 28 بتسديدة من روسلان مالينوفسكي على حدود المنطقة، بعد أن تلقى تمريرة يواكيم مايلي.

حاول رافاييل لياو التعادل في الدقيقة 34 ولكن تصدى الحارس بسهولة، فيما عاود مالينوفسكي المحاولة لتمر الكرة فوق العارضة في الدقيقة 39.

أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين في الدقيقة 58 بنزول أوليفييه جيرو وتشارلز دي كيتيلايري بدلا من أنتي ريبيتش وبراهيم دياز.

وفي الدقيقة 66 حل أليكسيس سايليمايكرس وديفوك أوريجي بدلا من جونيور ميسياس ورافاييل لياو.

وسريعا في الدقيقة 68 صنع سايليمايكرس هدف التعادل بتمريرة وصلت إلى الجزائري إسماعيل بن ناصر ليسكنها الشباك.

على الناحية الأخرى أتى لويس موريل وجورجيو سكالفيني وأديمولا لوكمان بدلا من دوفان زاباتا وماريو باساليتش وروسلان مالينوفسكي في صفوف أتالانتا، وذلك في الدقيقة 73.

وحاول ديفوك أوريجي الوافد من ليفربول إلى ميلان في الدقيقة 80، ولكن تسديدته اصطدمت بالدفاع.

واختتم بيولي تبديلاته بنزول أليساندرو فلورنزي بدلا من دافيدي كالابريا في الدقيقة 84.

بذلك يحتل ميلان المركز الثالث مؤقتا برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز في مباراته الأولى على أودينيزي بنتيجة 4-2.

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