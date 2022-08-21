هدف سريع يفتتح الهاتريك.. مبابي يقود باريس سان جيرمان لضرب ليل بسباعية

سحق باريس سان جيرمان مضيفه ليل بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول بعد 8 ثوان فقط من فوق الحارس، بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي.

وهذا الهدف ليس الأسرع في تاريخ الدوري الفرنسي رغم سرعته الخارقة.

حيث لا يزال الرقم مسجلا باسم ميشيل ريو لفريق "كان" عام 1992 بعد 7,9 ثوانٍ.

وفي الدقيقة 27 أضاف ميسي الهدف الثاني بعد تبادل الكرة مع نونو مينديش.

وسجل أشرف حكيمي ثالث الأهداف في الدقيقة 39، متلقيا تمريرة النجم البرازيلي نيمار.

وبدوره سجل نيمار الهدف الرابع في الدقيقة 43 من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان 4-0.

وفي الدقيقة 52 سجل نيمار الهدف الخامس بعد تمريرة من حكيمي، فيما قلص ليل الفارق بواسطة جوناثان بامبا في الدقيقة 54.

وعاد مبابي للتسجيل في سادس الأهداف، بصناعة نيمار هذه المرة في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 87 عاد نيمار للصناعة، وسجل مبابي هدفه الثالث في المباراة.

وبات كيليان مبابي (23 عاما و244 يوما) أصغر لاعب يصل إلى 200 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى منذ جيمي جريفس (22 عاما و333 يوما) في 19 يناير 1963.

ولعب جريفس مع تشيلسي وميلان وتوتنام وصولا إلى ذلك التاريخ، ثم غادر توتنام عام 1970 إلى وست هام يونايتد.

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 26، ليتساوى مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد في صدارة قائمة هدافي أندية الدوريات الكبرى لعام 2022.

أما عن تمريرة ميسي الحاسمة في الهدف الأول، فقد كانت من النقطة الأبعد له منذ عقد من الزمان، بمسافة 38.6 متر عن المرمى.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الفرنسي، الذي افتتحه بالفوز على كليرمون 5-0، ثم مونبلييه بنتيجة 5-2.

فيما تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط في المركز العاشر.

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