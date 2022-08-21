روما يعلن إصابة فينالدوم بكسر في عظام الساق

أعلن نادي روما الإيطالي تأكد إصابة لاعبه الهولندي جورجينو فينالدوم بكسر في عظام الساق.

وتعرض فينالدوم لإصابة في تدريبات الفريق أمس السبت ليتم إجراء بعض الفحوصات له وتتأكد الإصابة.

وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة.

In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. FORZA GINI! pic.twitter.com/WN3na94aRx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2022

وانتقل فينالدوم لصفوف روما قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك فينالدوم بديلا في مباراة روما الأولى في الدوري أمام ساليرنيتانا والتي انتهت بفوز الذئاب بهدف دون رد.

ويلعب روما أمام كريمونيزي غدا الإثنين على ملعب الأوليمبكو في الجولة الثانية من الدوري.

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