روما يعلن إصابة فينالدوم بكسر في عظام الساق

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم

أعلن نادي روما الإيطالي تأكد إصابة لاعبه الهولندي جورجينو فينالدوم بكسر في عظام الساق.

وتعرض فينالدوم لإصابة في تدريبات الفريق أمس السبت ليتم إجراء بعض الفحوصات له وتتأكد الإصابة.

وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة.

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وانتقل فينالدوم لصفوف روما قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك فينالدوم بديلا في مباراة روما الأولى في الدوري أمام ساليرنيتانا والتي انتهت بفوز الذئاب بهدف دون رد.

ويلعب روما أمام كريمونيزي غدا الإثنين على ملعب الأوليمبكو في الجولة الثانية من الدوري.

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