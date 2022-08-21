في مباراة فك العقد.. فياريال يحقق فوزا غير مسبوق على أتليتكو مدريد

فاز فياريال على مضيفه أتليتكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب سيفيتاس متروبوليتانو، بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

وسجّل جيريمي بينو وجيرارد مورينو هدفي فياريال في الشوط الثاني.

ليرفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط ويتشارك الصدارة مع ريال مدريد وريال بيتيس وأوساسونا.

بينما تجمّد رصيد أتليتكو مدريد عند 3 نقاط في المركز السابع.

ويعد ذلك الفوز هو الأول على الإطلاق لـ فياريال في ملعب متروبوليتانو منذ افتتاحه، إذ خسر في 3 مناسبات وتعادل مرتين في المواجهات الخمس السابقة.

كما فاز أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال على نظيره دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو لأول مرة في مسيرته، بعد 8 هزائم و8 تعادلات في 16 مباراة.

وأوقف فياريال سلسلة لا فوز على أتليتكو مدريد استمرت لـ 8 مباريات متتالية.

عودة كاراسكو

واصل سيميوني التعويل على طريقة 3-5-2 بإقحام البلجيكي أكسيل فيتسل في عمق الدفاع.

وأقحم المدرب الأرجنتيني لاعبه يانيك فيريرا كاراسكو كظهير أيسر على حساب ساؤول نيجيز، مع مواصلة الثقة في جواو فيليكس وألفارو موراتا بخط الهجوم.

في المقابل ظل إيمري وفيًا لطريقة 4-4-2 ودفع بصفقته الجديدة القديمة جيوفاني لو سيلسو في خط الوسط.

كما واصل الثقة في السنغالي الشاب نيكولاس جاكسون ليجوار جيرارد مورينو في الهجوم.

شراسة صفراء

فياريال دخل المباراة بقوة، فهدد مرمى أوبلاك بالدقيقة 18 برأسية إيتيان كابوي، لكن الحارس السلوفيني أبعد الكرة بمهارة بالغة.

فياريال هدد بشكل أقوى في الدقيقة 34 عن طريق مورينو الذي سدد على العارضة، ثم تابع الكرة في الشباك بلمسة يد تسببت في إلغاء الهدف.

في الشوط الثاني دفع إيمري بالفرنسي فرانسيس كوكلين بدلا من مواطنه كابوي.

بينما تدخّل سيميوني بـ 4 تغييرات: أنطوان جريزمان ورودريجو دي بول وآنخل مارتين كوريا وماتيوس كونيا، بدلا من توماس ليمار وماركوس يورينتي وفيليكس وموراتا.

ومباشرةً بعد دخول الثنائي الهجومي، مرر كوريا نحو كونيا الذي كاد أن يسجل لـ أتليتكو في الدقيقة 72 لولا الخروج الموفق من خيرونيمو رولي.

خطأ قاتل

الصدمة جاءت في الدقيقة 73 عندما افتتح فياريال التسجيل بواسطة جيريمي بعد خطأ في إبعاد الكرة من ناويل مولينا ظهير الروخيبلانكوس.

إيمري تحرك وسحب جيريمي على الفور وعوضه بالنيجيري الخطير صامويل تشوكويزي.

في المقابل أصاب كونيا عارضة فياريال في الدقيقة 79، وتواصلت هجمات أتليتكو الشرسة في الدقيقة 80 بتسديدة كوريا التي أنقذها رولي بشكل إعجازي من على خط المرمى.

إيمري أراد استغلال المساحات في ظهر لاعبي أتليتكو، فدفع بـ خوسيه لويس موراليس الخطير بدلا من جاسكون في الدقيقة 84.

موراليس حاول التسجيل في الدقيقة 90، لكن أوبلاك حافظ على آمال أتليتكو مدريد.

هجمات فياريال المرتدة الخطيرة تواصلت وجاء الدور على جيرارد مورينو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إذ انفرد من قبل منتصف الملعب، لكن تدخل رينيلدو في اللحظة الأخيرة أنقذ الموقف مؤقتًا.

الوضع اشتعل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما طُرد مولينا صاحب خطأ الهدف بسبب ضرب لو سيلسو دون كرة، في مباراة هي الأولى له على أرض فريقه الجديد.

ثم جاءت رصاصة الرحمة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عندما انطلق جيرارد مورينو وسجل الهدف الثاني في شباك أوبلاك.

لينهي جيرارد عُقدة استمرت 16 مباراة لم يسجل خلالها أبدًا في شباك أتليتكو مدريد.

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