أحمد ياسر ريان ينفي شائعات اشتراطه اللعب أساسيا مع الأهلي للاستمرار

نفى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الشائعات التي تحدثت عن اشتراطه اللعب أساسيا للاستمرار مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد ياسر ريان عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شرف لأي لاعب أن يلعب في النادي الأهلي".

وأضاف "من المستحيل أن أشترط اللعب".

وتابع "النادي الأهلي أكبر وأعظم من ذلك بكثير، كل ما يقال كذب".

شرف لأي لاعب انه يلعب في النادي الأهلي و أنا عمري ماشترط اللعب! النادي الأهلي اكبر و أعظم من كدة بكتير! كل اللي بيتقال كذب! 🦅🦅🦅🦅 — Ahmed Yasser Rayyan (@AhmedYRayyan) August 21, 2022

ولعب أحمد ياسر ريان معارا مع الجونة وسيراميكا كليوباترا ثم ألتاي سبور التركي في الموسم الماضي.

وسجل ابن الـ24 عاما تسعة أهداف وصنع هدفا واحدا في 29 مباراة مع الفريق التركي في الموسم الماضي.

مع الجونة، لعب ريان 42 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

وفي سيراميكا كليوباترا، سجل 16 هدفا وصنع هدفا واحدا في 25 مباراة.

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