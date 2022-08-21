أحمد ياسر ريان ينفي شائعات اشتراطه اللعب أساسيا مع الأهلي للاستمرار

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

أحمد ياسر الريان - مران الأهلي

نفى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الشائعات التي تحدثت عن اشتراطه اللعب أساسيا للاستمرار مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد ياسر ريان عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شرف لأي لاعب أن يلعب في النادي الأهلي".

وأضاف "من المستحيل أن أشترط اللعب".

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وتابع "النادي الأهلي أكبر وأعظم من ذلك بكثير، كل ما يقال كذب".

ولعب أحمد ياسر ريان معارا مع الجونة وسيراميكا كليوباترا ثم ألتاي سبور التركي في الموسم الماضي.

وسجل ابن الـ24 عاما تسعة أهداف وصنع هدفا واحدا في 29 مباراة مع الفريق التركي في الموسم الماضي.

مع الجونة، لعب ريان 42 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

وفي سيراميكا كليوباترا، سجل 16 هدفا وصنع هدفا واحدا في 25 مباراة.

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