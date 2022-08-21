تشكيل برشلونة - دي يونج أساسي أمام سوسيداد.. ورافينيا على مقاعد البدلاء

أعلن تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب ريالي أرينا.

وتواجد رافينيا على مقاعد البدلاء ليبدأ فيران توريس أساسيا.

على الجانب الآخر، بدأ فرينكي دي يونج أساسيا في مكان سيرجي بوسكيتس.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: رونالدو أراوخو – أندرياس كريستينسن – أريك جارسيا – أليخارندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – جافي – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي

وتعادل برشلونة في المباراة الأولى مع رايو فاليكانو دون أهداف على ملعب كامب نو.

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