إيدي هاو: جعلنا الأمور صعبة على مانشستر سيتي.. وعلينا أن نشكر بوب

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

يرى إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام مانشستر سيتي مشيرا إلى أن الماكبايز جعلوا الأمور صعبة على حامل اللقب.

وتعادل نيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال إيدي هاو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت مباراة رائعة ومثيرة للعواطف، تأخرنا في النتيجة مبكرا وهذا أصعب شيء أمام مانشستر سيتي لأنه بعد ذلك يتعين عليك البحث عن التعادل ولكن أعتقد أن اللاعبين استجابوا ببراعة".

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وتابع "بالنسبة للمحايدين، أنا متأكد من أنها كانت مباراة رائعة ولكننا كنا بحاجة إلى شيء منها واللاعبون يستحقونه".

وواصل "آمل أن يكون الجميع مستمتعا، أظهرنا قوتنا في المباراة وتحدثنا عنها طوال الأسبوع وأردنا جعلهم غير مرتاحين وتحت الضغط ".

واستطرد "إذا ضغطت بشكل عال، فمن المحتمل أن تترك مساحة خلفك لذا فهو عمل متوازن وبسبب انضباط المجموعة فلقد فعلناها بشكل جيد للغاية".

وأتم "كنا نعلم أنها ستكون نهاية صعبة للمباراة بسبب جودة اتخاذهم للقرارات بشأن الكرة فهم لا يمنحونك وقتا للراحة. نحن أيضا مدينون لنيك بوب لأنه قام بعدد من التصديات الجيدة".

ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس للدوري برصيد خمس نقاط، ومن المنتظر أن يواجه ولفرهامبتون في الجولة الرابعة.

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