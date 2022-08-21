جوارديولا: نيوكاسل من أصعب الفرق.. وفوز ليدز على تشيلسي يظهر روعة ما حققناه

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقدرات نيوكاسل يونايتد بعد تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "لم نتمكن من الفوز الليلة. نيوكاسل يصبح واحدا من أقوى الخصوم بالتأكيد".

وأضاف "ليدز هزم تشيلسي اليوم. الدوري الإنجليزي صعب للغاية على الجميع،ـ وهذا يظهر مدى روعة ما حققناه في آخر 5 سنوات وكم كان صعبا. مشاهدة فريقي يقاتل للنهاية تكفيني".

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وفي تصريحات تالية لـ بي بي سي سبورت قال: "بدأنا بشكل جيد، ثم خسرنا بعض الصراعات وكان يمكنهم الركض جيدا. أصبحوا أفضل لمدة 20 دقيقة حين صارت المباراة مفتوحة، ثم أظهر فريقنا من نحن".

وأضاف "ألان سان ماكسيمان (جناح نيوكاسل) خطير للغاي. كان يجب أن نأخذ وقتا أكثر في الثالث الأخير".

وعن قرار طرد كيران تريبيير ظهير نيوكاسل الذي تم إلغاؤه بتقنية الفيديو قال جوارديولا: "لم أشاهد اللقطة مسجلة، وقال الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو أن اللقطة لم تستحق الطرد. شاهدت ما حدث أمامي فقط".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بعد انتصارين على وست هام يونايتد 2-0 وبورنموث 4-0، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات.

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