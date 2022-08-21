اسكواش – في مفاجأة كبيرة.. منتخب مصر يخسر لقب بطولة العالم للناشئين أمام إنجلترا

خسر منتخب مصر لقب بطولة العالم للاسكواش للناشئين، بخسارته المفاجئة أمام إنجلترا بمباراتين مقابل مباراة.

وتجرّد الفراعنة من لقبهم الذي حصدوه في 4 من آخر 5 نسخ قبل تلك البطولة.

بينما حصدت إنجلترا لقبها الأول منذ عام 2000 في إنجاز هائل أمام مصر التي حضرت باستمرار في النهائي منذ 2004.

وتقدّم كريم التركي لاعب مصر على فينلاي ويثينجتون المصنف الأول على إنجلترا في تلك الفئة العمرية بشوطين دون رد، وامتلك نقطة حسم المباراة في الشوط الثالث.

لكن ويثينجتون قام بعودة مجنونة وفاز بالشوط ثم فاز بالشوطين التاليين وحسم المباراة الأولى لـ إنجلترا.

ثم فاز المصري سلمان خليل بالمباراة الثانية، قبل أن يتغلب سام أوبسورن وايلد على محمد زكريا (14 عامًا وأصغر لاعب يظهر في النهائي على الإطلاق) في المباراة الحاسمة.

وكانت مصر قد فازت خلال البطولة على نيوزيلند وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان، قبل أن تسقط أمام إنجلترا.

وكانت مصر قد غابت عن نهائي منافسات فردي الرجال لأول مرة منذ 1992 في مفاجأة أخرى.

بينما كانت منافسات فردي السيدات مصرية خالصة، إذ فازت أمينة عرفي باللقب بفوزها على سلمى الطيب 3-2 في النهائي.

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