برناردو سيلفا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

شدد البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن المباراة أمام نيوكاسل كانت صعبة للغاية، وألمح إلى استمراره مع بطل الدوري في الموسم المقبل.

وتعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية. بدأنا بشكل جيد في أول 15 دقيقة، كان تصوري على أرض الملعب هو أننا بدأنا في الهجوم بسرعة كبيرة".

وأضاف "عندما نبدأ اللعب بهذه الطريقة يكون الأمر أفضل بالنسبة للخصم. آخر 25 أو 30 دقيقة من الشوط الأول كانت صعبة للغاية وكان بإمكانهم تسجيل أكثر من هدفين في ذلك الوقت".

وتابع "بشكل عام لعبنا بشكل جيد للغاية ولكننا لم نتحكم في الهجمات المرتدة ولعبوا بسرعة كبيرة وكان من الطبيعي أن نعاني".

وواصل "لقد عرفنا مدى صعوبة المجيء إلى هنا. إنه فريق يتمتع بدنية كبيرة. لقد كانوا رائعين خلال الأشهر القليلة الماضية وفي حالة ذهنية رائعة مع طاقة إيجابية للغاية".

واستكمل "كان يجب أن نتحكم في المباراة بشكل أفضل مما فعلناه اليوم، سجلنا الهدف الثالث في الدقيقة 64 وكان ذلك مبكرا جدا".

واستطرد "أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأننا لم نسجل الهدف الرابع لكن لا يزال رد فعل الفريق جيدا، ليست مباراة مثالية لكننا نأخذ النقطة. سبع نقاط من ثلاث مباريات ليس بالأمر السيئ".

وأتم حول مستقبله "أنا سعيد وأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي. أركز بشدة على الفريق".

برناردو سيلفا سجل وصنع في نفس المباراة في البريميرليج للمرة الرابعة في مسيرته، وخلال اللقاء الأول الذي يلعبه بشكل أساسي في الدوري.

ويلعب مانشستر سيتي مع كريستال بالاس يوم 27 أغسطس على ملعب الاتحاد.





































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