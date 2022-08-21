تشكيل الأهلي - شرقية أساسي وشوبير يحرس المرمى ضد الإسماعيلي
الأحد، 21 أغسطس 2022 - 19:59
كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي
دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بـ مصطفى شوبير في حراسة مرمى فريقه أمام الإسماعيلي.
مصطفى شوبير
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري، التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمود متولي – محمد شرقية – محمد عبد المنعم
الوسط: كريم فؤاد – محمد فخري – ميدو نبيل – محمد أشرف
الهجوم: زياد طارق – أحمد سيد غريب – لويس ميكيسوني
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
علي لطفي – حسام حسن – محمد محمود – رأفت خليل – أحمد عبد القادر – محمد نصير – أحمد عبد النبي – محمد حمدي – علي عمرو
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.
اقرأ أيضا:
تعرف على رباعي الأهلي الذي طلبه فيوتشر مقابل بوبو
إثارة نارية من 6 أهداف بين نيوكاسل وسيتي