تشكيل الأهلي - شرقية أساسي وشوبير يحرس المرمى ضد الإسماعيلي

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 19:59

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مصطفى شوبير مع الأهلي أمام المقاولون العرب

دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بـ مصطفى شوبير في حراسة مرمى فريقه أمام الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري، التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

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المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – محمد شرقية – محمد عبد المنعم

الوسط: كريم فؤاد – محمد فخري – ميدو نبيل – محمد أشرف

الهجوم: زياد طارق – أحمد سيد غريب – لويس ميكيسوني

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – حسام حسن – محمد محمود – رأفت خليل – أحمد عبد القادر – محمد نصير – أحمد عبد النبي – محمد حمدي – علي عمرو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

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